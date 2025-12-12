謝國樑：將誠若是污染元凶 重罰

基隆市水污案發生後，環保局長馬仲豪（左一）率員前往新山水庫、新山水庫淨水廠等處現勘與採檢。（圖：環保局提供）

▲基隆市水污案發生後，環保局長馬仲豪（左一）率員前往新山水庫、新山水庫淨水廠等處現勘與採檢。（圖：環保局提供）

針對基隆地檢署向法院聲押涉嫌偷排廢油污水污染基隆河的將誠公司游姓負責人及四名員工一案，市長謝國樑於十二日表示，不認識也沒聽過將Ｏ公司，目前案件尚未偵結，基於偵查不公開，他無法對案件說明。

謝國樑於十二日在警察局接受媒體聯訪時，媒體詢問有關檢察官已指揮警察局、環保局等單位偵辦將誠公司涉嫌偷排廢油污水污染基隆河案時表示，這家公司是市府提供給檢方的一個方向，最後如查明是污染元凶，市府絕不寬貸，重罰到底。

廣告 廣告

至於有媒體問到將誠公司「後台很硬」一事，謝國樑表示，他上任市長後，沒聽過這家公司，他是第一次聽到，但這次事件影響到全市用水，如果真是元凶，市府會考慮以最高的處罰；未來，也會針對水源安全，歡迎民眾檢舉、吹哨。

基隆市環保局表示，在基隆地檢署偵辦初期，該局即提供關鍵將誠有限公司可疑事證及採樣給檢方，積極配合基隆地檢署偵查；檢方指揮基隆市警察局刑事警察大隊、第三分局，會同基隆市環保局、環境部環境管理署北區管理中心，於十二月十日執行搜索，並傳喚該公司相關人員，經訊問後，認為該公司負責人及員工違法，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，即向基隆地方法院聲請羈押。

環保局長馬仲豪表示，檢方調查過程中，環保局提供關鍵將誠公司可疑事證及採樣等給檢方參考，在檢方的指揮下，才能迅速找出可疑污染源頭。至於將誠公司偷排廢油污水是否與基隆河水污染案有關，檢方將進一步釐清。

馬仲豪指出，自該案調查開始後，市府即恪守並尊重檢方偵查中不對外公開的指示，所以案發後，至檢方於十二月十二日發布新聞稿期間，該局不應公開可疑污染源相關資訊，俟檢方偵查結束後，將會公布偵查結果。