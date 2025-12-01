謝國樑「懇請」司法單位追查自來水汙染元凶 基檢：已組專案小組偵查

基隆市長謝國樑（左三）今天懇請司法單位，揪出自來水汙染元凶，不可以讓做這事的人置身事外，逍遙法外。記者邱瑞杰／攝影

基隆河有油汙，導致基隆約10萬戶使用自來水受影響。基隆市長謝國樑呼籲司法單位，窮盡一切力量把元凶揪出來。基隆地檢署今天表示，已組成專案小組，指派國土暨環保專組檢察官負責偵查。

自來水公司第1區管理處八堵抽水站，11月27日從基隆河抽取的原水因有油汙，導致新山淨水場供水的基隆超過10萬戶、新北市汐止超過5萬戶，無法安全使用自來水。

謝國樑今天下午表示，市府和自來水公司看法相當一致，就是元凶一定要把它揪出來。市府確實是有部分公權力，但跟真正的司法調查權比較起來，還是有一定的落差，「懇請台灣及基隆的司法單位」，要窮盡一切力量，把這次的元凶揪出來，不要讓大家覺得，做這個樣子的事情可以以置身事外，可以逍遙法外。

廣告 廣告

基隆地檢署指出，今天已透過檢、警、環聯繫平台，與基隆市環保局、基隆市警察局開會，就自來水充斥油味案情進行研析，並組成專案小組，指派檢察官偵查。

地檢署說，後續將會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水汙染防治法或其他法規，如涉刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速原則，詳盡查辦，維護公共利益及社會大眾用水安全。

【看原文連結】

更多udn報導

同學年薪300萬 他悔恨當初「拒絕台積電」苦勸1事

街上驚見「詭異骷髏狗」路人嚇到尖叫 辛酸故事曝

Google留一星怕被肉搜？新功能匿名留言設定在這

維生素C能預防感冒？醫曝攝取過量會有這些症狀