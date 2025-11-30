謝國樑：油膜感測器故障 最快12/1開罰台水公司

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆河水源近日受到油污染，使得許多基隆市用戶自來水有油味，市長謝國樑今天表示，經稽查，油膜感測器故障，台灣自來水公司大規模造成市民不便，市府最快明天下午開罰。

謝國樑晚間邀集台水公司等單位，召開跨局處緊急應變會議後受訪表示，環保局稽查過程中，發現八堵抽水站水面油膜感測器為故障狀態，也就是台水公司並沒有足夠的儀器，發現與偵測這次的油污。

謝國樑說，環保局與警察局這幾天針對污染源周邊盤查，截至目前並未發現人為傾倒污水，不過，經與台水公司等專家討論後，認為人為因素機率高，已責成警察局與環保局，持續針對上游清查近期是否有異常情形。

廣告 廣告

謝國樑說，截至目前，這起事件起因並沒有定論，市府對此感到相當困擾，希望更多擁有公權力的單位介入調查，盡快還給市民真相，而這幾天大規模造成用水不便，台水公司已明確違反「飲用水管理條例」，市府最快明天下午針對第一波情形予以開罰。

謝國樑表示，這兩天因週末，派出的水車數量並不足，希望台水公司明天起調派更多水車，並透過新聞稿向外界說明。市府很關心學校和托兒所，鼓勵學校暫停使用自來水，暫時全面改用礦泉水，費用部分市府會盡力負擔。

謝國樑表示，台水公司專家建議市民，先關閉飲水相關馬達等設備，盡量把舊的存水排出，油污問題應該可獲得改善，將請台水公司派出更多水車，協助各里、學校、社區展開排除存水作業。（編輯：陳正健）1141130