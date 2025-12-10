謝國樑：發展AI數據中心培養人才

基隆市教育處昨上午在暖暖教師研習中心舉辦「一一四年度AI啟航，教育新勢能」論壇，市長謝國樑出席致詞表示，市府要努力發展AI產業也希望基隆在發展AI數據中心以後，期望透過教育扎根，培養具國際競爭力的新世代人才。

市教育處長徐嬿立表示，市府近年積極推動校園基礎設備升級、優化AI教學軟體與師資培訓。教育處率先推動「AI先行，百師擁證」計畫。

活動中也針對通過考試取得AI素養認證的六十二位教育人員進行授證儀式，象徵基隆在師資培育上的具體成果。徐嬿立強調，目前已有工程師團隊，硬體設備也趕上之外，不管是在學校的課程融入或者是更高階的選擇，都可以提供師生更多元的學習管道

廣告 廣告

此次論壇並邀集多位AI產官學界重量級講者參與，包括臺灣人工智慧學校校務長蔡明順、臺北教育大學副校長劉遠楨、亞洲創新中心執行長陳淑敏等人，先後分享AI人才培育的戰略、AI融入教學與研究成果、以及解析AI產業與教育合作的發展機會，為基隆未來的AI教育政策注入前瞻洞見。

市長謝國樑表示，基隆的AI布局不僅限於教育，市府也正推動AI應用於市府服務、智慧交通、防災與港口物流等領域，藉此打造「教育、科技、產業」三軸並進的城市生態系。

他說，科技應用正當紅，市府期待能引進新興AI科技的技術團隊，搭配基隆智慧科技園區，在基隆建立AI新創園區，接軌國際。此將大幅提升基隆在教育、交通、防災與城市治理上的智慧化能力，為基隆邁向下一個數位發展階段奠定關鍵基石。

謝國樑表示，AI時代最重要的資產是人才，市府將持續投資教育，使學生具備面對未來科技挑戰的能力，也期待各界能與市府攜手合作，共同運用AI的力量，為基隆創造更具韌性、更進步的未來。