謝國樑：選前不增設第二副市長

基隆市長謝國樑去年12月31日接受中時專訪，談及近期國民黨與民眾黨合作事宜還有明年選舉連任問題以及基隆未來規畫願景。（石智中攝）

立法院去年三讀通過《地方制度法》修法，縣市副市長名額可增至2人，另可增設副祕書長，內政部也放寬縣市政府一級單位上限。基隆市長謝國樑表示，考量基隆市政府目前施政很穩定，他已定調在九合一選舉前不會增設第二副市長，未來新設置局處，首長人選也不排除透過藍白合作機制尋找。

《地制法》修法後，基隆市自今年起除了可以增加1席副市長、1席副祕書長，也可以增加2個局處。謝國樑說，這屆任期雖然還有將近1年，但考量基隆市政府目前穩定的現狀，為避免市府紊亂，因此他拍板定調，在九合一選舉前，基隆市政府不會新增第二副市長。

不過，面對市府一級單位上限鬆綁，謝國樑表現得更為積極。事實上，謝國樑就任基隆市長3年來，為設置兒童及少年事務處一事，議員曾有多次在市議會質詢基隆市政府調整局處的相關議題。

其中，有議員建議增設勞工專責局處，並指出基隆與同為省轄市的嘉義市，是少數未設有勞工專責單位的縣市。另外，去年原住民議員陳明建也在總質詢建議設置原民專責局處，但都受限於縣市政府一級單位上限，使這些建議未能落實。

謝國樑表示，雖然目前新局處名稱還沒有最後確定，但市府將對「法制及勞工」政策相關議題給予更多關心；另一方面，配合《地制法》修法，市府將於今年向議會提出「基隆市政府組織自治條例」修正草案，內容除副市長、副祕書長等員額調動外，也會包括局處調整，草案經議會通過後，送交考試院備查，預計新設局處最快也得等到今年中之後。

至於新設局處首長人選，謝國樑強調，不排除透過藍白合作機制尋找，但他認為，去年市府調動各區的區長、戶政事務所主任等中階主管職務，今年因為面臨九合一選舉，選前市府將會以穩定市政為優先，科長級別若有升遷，會盡量採取內部調升機制，不會做太大變動。