謝國樑、邱佩琳出席地方聯合治理論壇 林沛祥讚2人讓政策推動更有效率 179

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／基隆報導

基隆近年以「聯合政府」治理模式，成為政治界模範，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳今（16）日受邀出席論壇，分享基隆近3年推動市政建設的實務成果，從城市發展、產業推動到跨部門協作，呈現基隆在地方治理上的具體經驗。謝國樑直言，他的團隊來自不同政治背景，但因共同目標與價值而得以互相支持，透過持續溝通、協調與討論，維持團隊的合一與凝聚力，成為推動市政的重要基礎。

謝國樑指出，基隆是大台北東側的重要海港城市，具備商港、郵輪港、遊艇港及漁港多重功能，卻長期在財政分配上面臨不對等現象，加上外縣市通勤率高，就業發展不均等挑戰，都是市府必須面對的結構性問題。

廣告 廣告

謝國樑進一步分享，疫情後基隆郵輪經濟快速復甦，今年預報航次達472艘次，帶來龐大觀光與就業動能；未來基隆捷運的五堵、六堵與七堵站，將成為提供萬人以上就業空間的產業重鎮。他並透露，基隆也規劃在5年內完成3座購物中心，持續打造新的城市發展節點。

邱佩琳則分享市府推動跨部門協作的具體經驗，包括公車亭優化、地下道改善、公私協力推動城市美化，以及她在社福與衛生領域的政策協調工作。她提到，許多空間改善與文化推動都需跨單位協力才能落實，並強調跨黨派合作與專業人才引進的重要性，以確保市政推動能真正回應市民需求。

邱佩琳也提到，跨領域與跨團隊合作，是近年基隆推動公共建設與社會政策的重要關鍵。

謝國樑、邱佩琳出席地方聯合治理論壇 林沛祥讚2人讓政策推動更有效率 181

「只要心中有基隆，就沒有反目成仇的理由。」立委林沛祥認為，只要能合作，就不該劃清界線，基隆作為「藍白合」的試辦城市，從來就不是政治操作。他說，謝國樑與邱佩琳在市政的共同合作上默契良好，不但讓政策推動更有效率，也帶來許多看得見的建設成果，這些都是基隆市民能夠共同感受到的。

林沛祥認為，聯合政府存在政黨立場上的差異，本來就正常；重點是，雙方是否願意用溝通、協調與努力，換來最後的共識。而基隆的經驗證明：理念可以不同，但城市需要往前。

照片來源：基隆市政府提供、取自林沛祥臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

立法院跨黨派組團拓展國會外交 江啟臣：深化台美巴關係

劉世芳感謝並期續與慈濟密切合作 證嚴法師讚鏟子超人「台灣以愛為寶」

【文章轉載請註明出處】