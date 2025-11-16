謝國樑、邱佩琳出席民眾黨聯合政府論壇 她喊柯文哲「五個互相」

民眾黨今（16）日在基隆市舉行聯合政府論壇，國民黨籍基隆市長謝國樑、立委林沛祥、民眾黨籍副市長邱佩琳均出席，與民眾黨主席、秘書長周榆修及立委黃珊珊等人同台交流。

謝國樑出席民眾黨聯合政府論壇。（圖／翻攝民眾黨臉書）

民眾黨臉書16日發文：「台灣不缺聯合政府的理念，缺的是領導人的胸襟！台灣民眾黨第一場聯合政府論壇，討論聯合治理的學術理論；第二場論壇，我們請來日本的學者專家，分享日本長期聯合政府經驗，以及今年自民黨與維新會合作、拿下首相選舉的始末。今天我們來到基隆，第三場論壇請到謝國樑市長以及邱佩琳副市長，分享台灣實實在在的，地方政府聯合治理的寶貴經驗。」

廣告 廣告

發文指出：「謝國樑市長以『合一』形容基隆市的聯合政府，他盡力讓不同立場、不同專業、不同環境的人在不同的論述中，找到共同點。若在市政上他和邱副市長有不同的意見想法，他會多聽取市府各團隊、甚至是外部顧問的意見，『市長不會永遠是對的、有錯就調整！』邱副市長也表示，若和市長意見不同，她不會當下反駁，而是提出『這樣做是不是更好』的想法，讓彼此有討論空間；『如果稍後市長到我辦公室來討論，我就知道他認同我的想法了！』」

邱佩琳出席民眾黨聯合政府論壇。（圖／翻攝民眾黨臉書）

發文再指出：「邱副市長則以柯文哲前主席在台北市長任內，針對兩岸議題所提出互相認識、了解、尊重、合作、諒解等『五個互相』為例，她認為兩岸之間如此對待，政黨之間當然也該如此。同時聯合政府最重要的，是秉持『人民優先』理念的人才，而非那人什麼黨什麼派；因為政府要服務的不是各自的支持者，而是不分藍綠白的全體市民。」

林沛祥出席民眾黨聯合政府論壇。（圖／翻攝民眾黨臉書）

發文並批：「民進黨死盯著過去幾場聯合政府論壇，等結束後馬上發聲明稿抹黑、發動政治攻擊，說台灣是總統制、沒有聯合治理的空間。但就像柯前主席所說：『壞人經常不理解好人為什麼要做好事』，當執政黨滿腦子只有選舉，為了鞏固政權，恣意煽動社會的仇恨對立，在野黨就必須團結起來，撐起這個國家。民眾黨秘書長周榆修則期許，在基隆市長謝國樑『溫柔而堅定』的治理態度示範下，從台灣頭的基隆開始，將第四代聯合治理，推展至整個台灣。」

延伸閱讀

藍白合推進！民眾黨將辦地方聯合治理巡迴論壇 首場在基隆

是否會幫柯文哲籌措交保金 邱佩琳：他若有提我會想想

裴偉拿金主名單訪邱佩琳！柯文哲痛批洩密 鏡週刊回應了