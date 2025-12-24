謝國樑：邱佩琳是最佳搭檔

基隆市長謝國樑（中）就職滿3周年，立委林沛祥（左）到場祝賀。謝國樑特別感謝副市長邱佩琳（右）大力協助推動市政，只可惜明年不能把2人名字都印在選票上搭檔參選，但會與邱佩琳合掛看板打選戰。（張志康攝）

基隆市長謝國樑就職滿3周年，除了細數全齡友善、城市轉型成果，更透露明年1月基隆捷運前期工程將在七堵動工，象徵基捷建設大邁步，此外，明年將力拚連任的謝國樑還提及民眾黨籍副市長邱佩琳是他最好的搭檔，可惜沒辦法把2人名字都印在選票上參選，但會懸掛共同看板，展現藍白合作最佳模範。

謝國樑昨表示，市府團隊過去3年以「全齡友善」為核心目標，從兒少福利、行人環境、數位照護到重大交通建設，逐步累積具體成果，也為城市長期發展奠定基礎。他強調，市政沒有捷徑，「把市政工作做好，就是對未來最好的準備。」

他指出，基捷前期工程將自明年1月起動工，市府除配合基捷工程施工，也同步透過捷運聯開推動新市政及重新打造舊市區，逐步把基隆打造成國際級海港城市，屆時市民將迎來更多就業空間與產業進駐，目前已有物流公司打算在基隆落地，屆時每家公司將會有400至1000個就業機會，目標吸引每天往返雙北的8至10萬名通勤人口回流基隆，提升在地就業與城市活力。

基隆市被視為「藍白合」示範縣市，謝國樑表示，非常感謝邱佩琳擔任副市長期間，提供包括企業贊助公車候車亭等各方面幫忙，未來邱佩琳仍是最佳副市長人選，只是很可惜沒辦法把2人名字印在選票一起搭檔參選。

不過，為感謝邱佩琳在市政團隊協助，謝國樑說，明年選舉將會掛出謝國樑與邱佩琳共同看板，這也代表民眾黨與國民黨合作，可以對縣市提供很大幫助。

無黨籍議員張耿輝認為，謝國樑是有在做事的市長，謝3年來的表現80分；國民黨議員蔡旺璉說，希望現有市政方向與建設能持續推進，讓城市發展不中斷；民進黨議員張顥瀚說，謝市府主打「有感施政」，但施政內容僅著墨短期服務型政策，市民真切想看到的是基隆持續提升城市競爭力。