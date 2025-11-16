謝國樑、邱佩琳聯袂出席地方聯合治理巡迴論壇 分享基隆城市治理成果

謝國樑、邱佩琳出席地方聯合治理巡迴論壇，分享基隆城市治理成果。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市長謝國樑昨（16）日受邀出席《聯合政府的理論與實驗-地方政府聯合治理初探—基隆經驗》巡迴論壇時，特別強調他的團隊來自不同政治背景，但因共同目標與價值而得以互相支持，透過持續溝通、協調與討論，維持團隊的合一與凝聚力，成為推動市政的重要基礎。

市長謝國樑與副市長邱佩琳在該巡迴論壇中，向各界分享基隆近三年推動市政建設的實務成果，從城市發展、產業推動到跨部門協作，呈現基隆在地方治理上的具體經驗。

謝國樑在指出，基隆是大台北東側的重要海港城市，具備商港、郵輪港、遊艇港及漁港多重功能，卻長期在財政分配上面臨不對等現象，加上外縣市通勤率高，就業發展不均等挑戰，都是市府必須面對的結構性問題。

他並分享，疫情後基隆郵輪經濟快速復甦，今年預報航次達472艘次，帶來龐大觀光與就業動能；未來基隆捷運的五堵、六堵與七堵站將成為提供萬人以上就業空間的產業重鎮。此外，基隆也規劃在五年內完成三座購物中心，持續打造新的城市發展節點。

邱佩琳則分享市府推動跨部門協作的具體經驗，包括公車亭優化、地下道改善、公私協力推動城市美化，以及她在社福與衛生領域的政策協調工作。她提到，許多空間改善與文化推動都需跨單位協力才能落實，並強調跨黨派合作與專業人才引進的重要性，以確保市政推動能真正回應市民需求。

論壇也聚焦「聯合政府」的治理模式。邱佩琳表示，跨領域與跨團隊合作，是近年基隆推動公共建設與社會政策的重要關鍵。