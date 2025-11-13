謝國樑：颱風預測與實際雨量落差大「要怎麼放假」

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）颱風鳳凰來襲，造成基隆市多處積淹水，基隆市11日和昨天上班、上課引起討論。市長謝國樑今天說，氣象署預測雨量與實際降雨量，有很嚴重的落差，預測雨量未達標「我要怎麼（公布）放（假）」。

議長童子瑋認為，市府應考量市民心聲與安全，是否停班、停課，在部分情況下應考慮與雙北脫鉤。無黨籍市議員林旻勳今天在施政總質詢，也詢問市府能否與雙北脫鉤，或因地制宜分區停班、停課。

謝國樑答詢，基北北桃並沒有一定要同步停班、停課或上班、上課，這次桃園市就脫鉤，所以脫鉤的情況本來就存在，其次，不能為討好市民就要停班、停課，必須有明確指標，例如風力或雨量達基準，即便因積淹水要宣布停班、停課，也要有基準值。

謝國樑說，基隆市預測24小時累積降雨量要達350毫米，才能發布停班、停課，這點可能未考慮極端氣候，他認為不能以此為界線，因為基隆市有時會集中在某時段降雨，市府最近有向氣象署反映此事。

謝國樑表示，基隆氣象站設站至今，今年11月的單日降雨量已創下紀錄，去年10月4日則打破氣象站有史以來單日降雨量最高紀錄，極端氣候未來會是常態，市府正與專業團隊研究不合時宜的規定。

謝國樑說，從去年到今年，氣象署預測雨量都有很嚴重的落差，差距達上百毫米，這次颱風基隆市預測雨量190毫米，實際卻降下300毫米，預測190毫米未達標，「我沒有放假的基礎，我要怎麼放（假）」，市府應與議會討論，針對氣象署不足的地方予以補正，讓是否停班、停課，能更科學化、更有彈性。（編輯：張銘坤）1141113