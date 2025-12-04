謝國樑3年才知「飲用水取自基隆河」！遭疑15萬戶受害才能揭發違法事實
基隆河八堵抽水站11月27日發生油污事件，導致新北汐止、基隆多區民眾反映自來水有濃濃汽油味，擔心汙染水下肚造成健康影響，不敢洗衣、煮飯；對此基隆市政府與環境部追查汙染源，不過市長謝國樑卻稱2業者並非罪魁禍首，另外「原來基隆的飲用水取自基隆河」一說也引發質疑。
台灣自來水公司第一區管理處日前證實，八堵抽水站上游的基隆河出現不明油污，部分受污染水在未完全阻隔前流入供水系統，影響15萬戶市民用水，甚至民眾在不知情下喝水導致腹瀉；不過事發至今已1週，市府處理態度引發質疑。
基隆飲用水來自基隆河！謝國樑現在才知道
針對基隆河油汙案，基隆市長謝國樑2日突然說出「原來基隆的飲用水取自基隆河」引發質疑，各界擔憂當了3年市長，連供水來源都不清楚，該如何清楚掌握汙染源、指示環保局追查？然而昨日市府與環境部追查污染源，確認查獲2家業者均違反水污染防治法，分別針對正方倉儲依《水污染防治法》裁處60萬元罰鍰，與盛星動力公司（國光客運保修廠）依《水污染防治法》第14條與第33條進行告發並勒令停工。
查獲2家業者均違反水污染防治法！卻非油汙元凶
不過市府與環境部比對後又認為，正方倉儲所排出的「乳白色泡沫」與本次基隆河油污性質不同，另盛星動力公司（國光客運保修廠）廢水排放量不足以造成飲用水油污染，認為非造成本次油汙元凶，謝國樑也表示「尚有其他可疑對象」，已報請基隆地檢署偵辦。
事發第3天才警告民眾用水疑慮！他批市府「慢10拍」
對此，基隆市議員張之豪就點出市府「慢10拍」行為，指出自27日清晨6點多，就陸續接獲基隆安樂區、中山區、仁愛區、七堵區、甚至信義區、大武崙區民眾反應出現「油味」，當天市政府上午8點也到場處理，「明知道污水已流入民生管線，卻沒有及時啟動衛生局、區公所，通知民眾注意」，導致民眾、學童全都喝下污水，造成腹瀉、皮膚出問題。
張之豪續指，基隆市政府一直等到污水爆發3天後，也就是11月30日晚間才召開記者會說明，就連基隆立委僅至自來水公司爭取一戶30塊（減免3度水費）補償；市民在這期間除了等待清查汙染源、處置辦法等答案，包括醫藥支出、購水支出，甚至到外縣市吃飯、洗澡等支出，一樣都沒有。
民眾：15萬戶汙水喝下肚才能揭發違法事實？
民眾也在社群發文點出，市府直到事發第5天（1日）開罰台水50萬，市府才真正動起來，質疑基隆市環保局發現福安宮旁邊的溝渠，有大量乳化白色污染物，追查才發現來自「正方倉儲」，環境部也追查抓到國光客運的保修廠「盛星動力公司」，洗車的機器排放廢水，根本沒有申請許可。
雖然謝國樑稱2家違法業者「不是這次用水污染的元兇」，但民眾直言，要不是15萬民居民喝到汽油水，否則整個基隆市政府、謝國樑、環保局等單位都不會發現這些惡臭、水源、及未申請許可之事實。
目前基隆河油汙汙染源尚在追查，至於最新補償方案，包括謝國樑宣布受油污影響需更換濾芯的家戶，可於12月31日前提供淨水器環境照片、濾芯更換照片及發票正本，每戶可補助1000元，限申請1次；自來水公司補償措施，則包括水費減免3度、自行清洗水塔用戶再減免水費2度、委外清洗水塔者，台水公司將憑證核銷相關費用。
