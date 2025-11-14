謝坤達等人遭起訴求刑2年8月 檢：背離社會期待

（中央社記者曹亞沿新北14日電）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，第2波起訴12人，主嫌陳志明求刑6年，修杰楷、謝坤達等5藝人求刑2年8月。檢方表示，5藝人對青年世代具相當影響力卻蓄意逃兵，背離社會期待。

新北檢警今年2月起偵辦藝人王大陸閃兵案，5月再追查出多名藝人涉案，新北地檢署6月偵結起訴28人，包括主嫌陳志明、王大陸、威廉、陳零九等依涉犯妨害兵役治罪條例、公務員登載不實文書罪起訴。

10月底新北檢警再展開第3波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉、謝坤達、棒棒堂成員小杰（本名廖允杰）等5藝人到案。檢方今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例第3條第4款、刑法第214條使公務員登載不實文書等罪嫌起訴主嫌陳志明、共犯李名宸，以及5名藝人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰，及另外5名役男，總共12人。

起訴書指出，主嫌陳志明因本身患重度高血壓免役，因此熟悉役男體檢、複檢等程序，於民國99年至100年間，向修杰楷、陳柏霖等5人收取新台幣10萬元至30萬元不等之費用，教導他們向區公所申請變更體位複檢，將兵籍資料體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

等到複檢時，由陳志明代替他們量測自費附掛24小時血壓機，取得中度或重度高血壓複檢結果，縣市政府徵兵檢查會將其體位從常備役，變更為替代役或免役，並陳報內政部役核發免役證明書。

之後110年至113年間，陳志明與共犯李名宸，也向古男等5名役男收取10萬元至22萬元不等，教導用憋氣影響血壓檢測，或由槍手代為量測自費附掛24小時血壓機等類似方式申請免役。

檢察官指出，以不法方法逃避兵役將破壞兵役制度公平性，嚴重影響整體防衛體系，主嫌陳志明利用制度漏洞指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，犯罪情節重大，建請法院從重量處有期徒刑6年。

檢方表示，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等5人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具相當影響力與示範作用，卻蓄意逃兵，背離社會對公眾人物期待與公民應盡責任。

檢方再指出，今年2月及5月執行2波「閃兵專案」時，5人明知自身犯行，卻無主動到案或自首，甚至在媒體受訪兵役狀態時矢口否認，掩飾事實。考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。

另針對古男、徐男、袁男、劉男、李男等5名役男，僅因工作等個人因素，委託陳志明協助逃兵，檢方建請法院量處1年至2年2月不等有期徒刑。（編輯：林恕暉）1141114