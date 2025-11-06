謝坤達閃兵被逮！柯佳嬿「獨自面對檢方」後露面 親密拉手張鈞甯

柯佳嬿（左）、張鈞甯在活動上親密手拉手。翻攝柯佳嬿臉書

檢方擴大追查閃兵問題，上個月出動第三波逮人攻勢，其中Energy成員謝坤達因人在國外工作，隔了一天才到案說明，而檢方上門逮人時，是由妻子柯佳嬿應門。相隔兩週，柯佳嬿工作不受影響，6日在社群上分享自己出席文策院活動的畫面。

柯佳嬿在活動上，與張鈞甯手拉著手，女神與女神之間惺惺相惜，她並發文：「很開心有機會跟大家分享對表演與寫作的想法，也很開心有機會拉到鈞甯的手。」並提到活動上楊千霈「讓原本看起來嚴肅的話題變得輕鬆有趣」，因為沒有與林予晞近距離的同框合照，還特別放上對方的獨照，直呼：「收穫很多的下午，很棒的對談。」

謝坤達閃兵被逮。呂健豪攝

謝坤達認了花20至30萬「裝高血壓」閃兵，表示會配合調查。許多網友都喊出希望不要波及柯佳嬿，但也有網友到她的社群留言開嗆：「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」柯佳嬿則怒回：「並沒有收過，已截圖。」也是她唯一針對丈夫閃兵相關問題的回應。



