謝娜穿貼身衣被嘲矮胖！拍健身影片高EQ喊話酸民：先放下手機，跟我一起動

大陸女星謝娜在老公張杰的跨年舞台上亮相後，意外引來部分網友嘲弄身材矮胖，引發討論。1月7日，她在社群平台上傳一支健身影片回應爭議，透過實際運動示範，表達她對健康的看法，也讓女性身材標準再度成為討論焦點。

影片中，謝娜示範多項高強度訓練動作，包括深蹲、平板支撐等，並直接對外界評論回應：「那些專門盯著顯胖顯矮的角度，對著屁股、小肚子批評的人，先放下手機，跟我一起動起來吧，希望新的一年每個人都能過得健康、陽光。」她表示，運動的目標是讓身體「健康、有力量」，而不是迎合所謂的「白幼瘦」審美。畫面中，她身穿貼身的運動服，呈現真實體態，得到不少網友稱讚和力挺。

謝娜也在回應中說明女性小腹的生理意義，提到適量的腹部脂肪能保護內臟、協助荷爾蒙平衡，並作為能量儲備。她指出，女性因骨盆較寬、子宮前傾等生理結構，小腹微微隆起本就常見，也提到產後腹直肌分離、骨盆變寬等變化多半難以回復，呼籲大家正視這些身體狀況，也提醒健康的體脂率約落在20%至25%之間，相關發言獲得不少網友讚美。

