謝孟甫《聲擊・心炙》氣勢磅礡 續寫臺灣擊樂新頁

記者周毓洵／臺北報導

國際擊樂家謝孟甫於今（3）日晚間在誠品表演廳完成個人首場售票獨奏會《聲擊・心炙》。整場演出節奏流暢、起承轉合分明，聲響層層推進、氣勢磅礡，極具沈浸感的演奏能量，讓在場觀眾幾乎屏息聆聽，真切感受到那份直擊內心的震撼與悸動。這場歷時兩小時的音樂會，不僅為2026年揭開擊樂界震撼序章，更是他旅歐七年的完整總結，一場用聲音直面自我、誠懇敲給觀眾聽的生命告白。

謝孟甫首場獨奏會《聲擊・心炙》集結13首作品、11位作曲家，其中6首為臺灣首演，融合打擊樂、電子音樂與劇場語彙，從細膩的音色光影到近乎爆裂的身體能量，展現謝孟甫獨具辨識度的聲響語言。他以極高專注度掌控舞台節奏，在沉默與震動之間精準鋪陳，引領觀眾走進一段段深層而內省的音樂敘事。

本場音樂會協演陣容同樣星光熠熠，邀請三位活躍於國際舞台的新生代擊樂家共同參與，包括日本打擊樂家樋渡希美（Nozomi Hiwatashi）、2024年TROMP 國際打擊樂大賽三冠王得主夏遠，以及韓國擊樂家李炫松（Hyunsong Lee）。四人在舞台上激盪出精師準卻不失張力的對話，從高度同步的節奏密度，到極端細微的音色層次，展現當代擊樂最前沿的演奏樣貌。

值得一提的是，音樂會上謝孟甫的多位恩師擊樂家孫凌、陳俊庭、鄭雅心，以及臺灣擊樂界重量級前輩朱宗慶、陳哲輝也親臨現場欣賞演出，讓這場獨奏會更顯意義非凡。長年致力於推動臺灣擊樂教育與國際交流的朱宗慶現身力挺，不僅象徵對謝孟甫藝術成就的高度肯定，也被視為世代傳承與國際接軌的重要時刻。

回顧自身音樂之路，謝孟甫從南藝大出發，歷經法國里昂高等音樂院與德國斯圖加特音樂院長達14年的淬鍊，包含近8年的旅歐音樂歷程，最終於2025年以全系最高榮譽，取得德國斯圖加特音樂院最高演奏家文憑。他曾坦言自己並非天才型音樂家，而是靠一次次「打掉重練」走到今天。《聲擊・心炙》正是這段歷程的具象呈現不炫技、不討好，卻極為真誠而深刻。

現旅居歐洲、同時身為Yamaha Europe Artist的謝孟甫，近年活躍於歐、亞、美三地舞台，持續將臺灣的聲音推向國際。誠如他所說：「這不只是一場音樂會，而是一場誠懇的自白。」《聲擊・心炙》落幕後，掌聲久久未歇，也為他下一段更寬廣的藝術旅程，敲下極為有力的起點。此次回到臺灣完成首場售票獨奏會，也象徵謝孟甫在國際歷練後，正式以成熟而獨立的藝術姿態，向臺灣樂迷交出一份重量十足的成績單。

一擊入心！謝孟甫《聲擊・心炙》敲出旅歐七年的生命告白。（臺北市私立傑比其音樂提供）

謝孟甫（中）與韓國擊樂家李炫松（左）（Hyunsong Lee）、日本擊樂家樋渡希美（右）（Nozomi Hiwatashi）在舞台上展現高度同步與默契。（臺北市私立傑比其音樂提供）

2024年TROMP國際打擊樂大賽三冠王夏遠（左）參與謝孟甫（右）《聲擊・心炙》演出，展現極高密度節奏與精準音色控制。（臺北市私立傑比其音樂提供）

以聲為語、以擊為心！謝孟甫《聲擊・心炙》首場獨奏會震撼落幕。（臺北市私立傑比其音樂提供）

協演擊樂家樋渡希美（左）（Nozomi Hiwatashi）登台演出，與謝孟甫（右）激盪出細膩卻充滿張力的當代擊樂對話。（臺北市私立傑比其音樂提供）

朱宗慶（左三）親臨現場欣賞謝孟甫（右二）演出，演奏會總監同時也是謝孟甫母親李依玲一同見證這場國際水準的演奏會。（臺北市私立傑比其音樂提供）

臺灣擊樂界重量級大老朱宗慶（中）親臨現場欣賞謝孟甫演出，見證當代擊樂世界的高水準表演。左起為協演藝術家李炫松（Hyunsong Lee）、樋渡希（NozomiHiwatashi）。（臺北市私立傑比其音樂提供）