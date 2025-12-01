謝安琪曾住宏福苑 慟喊：無法言喻的沉重

▲被譽為「樂壇天后」的香港歌手謝安琪昨（30）日在IG上發文透露，宏福苑是她成長的家園。（圖／謝安琪IG ＠kaytse）

[NOWnews今日新聞] 香港宏福苑五級大火，截至目前為止，已造成至少146人死亡、79人受傷，並有多人仍處於失蹤狀態，引發國際關注。被譽為「樂壇天后」的香港歌手謝安琪昨（30）日在IG上發文透露，宏福苑是她成長的家園，哀痛表示：「數天內告別了我的舊同學、我敬愛的長輩和眾多的好鄰居，我的心痛，是無法言喻的沉重。」

▲香港宏福苑大火，謝安琪數天內告別了舊同學、敬愛的長輩和眾多的好鄰居，表示：「我的心痛，是無法言喻的沉重。」（圖／謝安琪IG ＠kaytse）

香港宏福苑大火 謝安琪曾是居民心痛發聲

香港宏福苑大火，讓許多人一夕間家破人亡、無家可歸，謝安琪表示自己曾是宏福苑的居民：「從童年到成為歌手，直至出嫁之前，這裏，裝載著我整個青春。」謝安琪在數天內告別舊同學、敬愛的長輩和眾多的好鄰居，讓她心痛表示，心情是無法言喻的沉重。

除了感激每一位盡心盡力參與救助的人員，謝安琪也向災民們喊話：「每個人面對哀傷反應也不同，請允許自己悲傷，也請記得，在撐住別人的同時，也要撐住自己。」

謝安琪喊話同行陪伴 期盼早日重獲安定

謝安琪直言，火雖已撲滅，不過大型的善後工作緊接在後，那些失去家園、身心受創的人們，未來尚有漫漫長路要走，對此她心疼表示：「創傷需要時間修復，而我們，願意同行陪伴。」衷心期盼受影響的家庭，能夠早日重獲安定。

