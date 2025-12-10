謝宜君知道嗎！美魔女談詩玲顫抖緊摟陳隨意畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕美魔女談詩玲推出新歌《神鵰俠侶》，力邀師兄陳隨意合唱，兩人拍攝MV要演談情說愛，只要看到對方就笑場NG，一直都無法入戲，她笑說：「其中一場我主動從陳隨意背後熊抱的戲，剛開始很不好意思的有距離熊抱，讓導演傻眼斥責不入戲，要求我整個人貼上去的攬牢牢緊貼，最後我只好咬著牙豁出去。」就擔心老公還有陳隨意的老婆謝宜君會吃醋。

談詩玲表示，加入豪記唱片10年，終於在第10張專輯與陳隨意合作，「我們倆都屬於中低音，對唱有著衝突感與困難度，新歌我的強勢感，對上暖男陳隨意，兩個不同元素，卻有搭的驚喜，為我們倆歌唱合作的第一次擦出火花！」

有趣的是，談詩玲與陳隨意配合MV劇情要上演AI版的《神鵰俠侶》，還有不少親密戲碼，陳隨意驚呼：「我也不敢造次，談詩玲緊張到手發抖，顫抖的手撫摸我的嘴與眼睛，像拍驚悚片，我都被嚇到心跳加速，想立即逃脫，搞得我比她還緊張啦。」沒想到談詩玲拍完後跟老公報備，老公還嫌她大驚小怪。

談詩玲透過AI動畫扮成俠女，開心表示造型很滿意，「我就是現實生活中的俠女，有次我準備出門，看到鄰居正在打養的小狗，無懼當時對方手持長棍，我大聲斥責阻止，我們就這樣的對峙到他放下棍子，我還警告說日後再這樣，我就要打電話給動保處！」非常霸氣。

