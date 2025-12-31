謝宜容又哭了！高院今開庭 哽咽表示深具悔意

即時中心／林韋慈報導

前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容涉圖利、侵占就業安定基金，一審被判刑4年6月、褫奪公權3年。謝宜容與檢方均提起上訴，高等法院今（31）日開庭，謝宜容身穿黑衣、頭戴帽子，庭訊過程中一度哽咽啜泣，向法官請求輕判緩刑，庭末面對媒體詢問未發一語，快步上車離去。





2024年11月間，時年39歲的吳姓公務員疑因長期遭受職場霸凌，在辦公室內輕生身亡，引發社會高度關注。事件曝光後，謝宜容遭檢舉涉犯過失致死罪，並另被指控違反《貪污治罪條例》。新北地檢署分案偵辦發現，謝宜容在擔任北分署長期間，於裝潢工程發包過程中濫用職權，指定特定廠商承攬工程，甚至透過關係，讓該廠商為其打造豪奢辦公室。

此外，謝宜容亦被查出挪用「就業安定基金」及「就業保險基金」採購三節禮盒，並將未送出的12盒、價值約2萬餘元的禮盒占為己有。檢方依侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌將其起訴。

一審開庭時，謝宜容當庭痛哭認罪，新北地院最終判處其有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。謝宜容不服判決提起上訴，高院今（31）日召開準備程序庭，她再度於庭上哽咽表示深感悔意，請求法官審酌相關情狀，給予減刑並爭取緩刑機會。

