謝宜容案來到二審！首出庭力拚緩刑 聽到「這句」又哭了

勞動發展署北分署前分署長謝宜容遭指控，長期職場霸凌導致一名基層員工輕生，此案經過調查獲不起訴處分，但檢方查出案外案，發現謝女涉嫌從採購案中洩密、圖利特定廠商，新北地方法院一審《貪污治罪條例》判處有期徒刑4年6月，褫奪公權3年；案件上訴至台灣高等法院，謝宜容31日現身開庭，庭訊期間，謝女被問到緩刑事項時一度低頭拭淚，庭畢，她面對大批媒體拍攝不發一語，低頭、雙手合十上車離去。

庭訊期間。針對檢方主張原審量刑過輕、辯方則認為量刑過重部分，法庭將爭點整理為「謝宜容原審量刑是否妥適」及「是否符合《刑法》第59條減刑要件」。審理過程中，謝宜容的辯護律師進一步聲請將「是否宣告緩刑」納入爭點，經法官評議後，當庭同意列入審理範圍。

謝宜容聽到法官同意將她最關心的緩刑納入審理後，情緒明顯大幅波動，再度落淚，並一度以手拭淚，輕聲向法官致謝，連說「謝謝、謝謝」。

此外，謝宜容也聲請傳簡姓前股長作證，待證事實為簡男是否受她指使洩密，至於惡性部份，謝的行為為「機關本來風氣」導致？謝宜容律師指出，北分署過去都會事先和廠商溝通價格，屬於法律邊緣的便宜行事。

審判長隨後確認本案上訴範圍，以及聲請調查證據與傳喚證人等事項後，表示將進行合議評議，再行決定後續審理方向，預知於明年3月26日上午9點30分再度開庭；該日也是京華城案一審宣判日。



