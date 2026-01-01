謝宜容涉貪法庭又淚崩！聽法官「考慮1事」秒說謝謝

社會中心／楊佩怡報導

勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容涉入職場霸凌與貪瀆風暴，新北地檢署4月2日針對涉嫌以就業安定基金所採購禮品並圖利特定業者部分，依《貪污治罪條例》起訴，新北地方法院一審宣判4年6個月有期徒刑、褫奪公權3年，謝宜容與檢方均提起上訴。高院昨（31）日開庭，謝宜容在庭訊過程中一度哽咽啜泣，向法官請求輕判緩刑，當聽聞法官「說1事」後，情緒崩潰狂說「謝謝、謝謝」。

一審開庭時，謝宜容當庭痛哭認罪，新北地院最終判處其有期徒刑4年6月、褫奪公權3年。謝宜容不服判決提起上訴，高院昨（31）日召開準備程序庭，她再度於庭上哽咽表示深感悔意，請求法官審酌相關情狀，給予減刑並爭取緩刑機會。庭末面對媒體詢問未發一語，快步上車離去。

謝宜容涉入職場霸凌與貪瀆，一審宣判4年6個月有期徒刑、褫奪公權3年。（圖／民視新聞資料照）

根據《三立新聞網》報導，在庭審過程中，謝宜容對起訴事實表示認罪，但其律師團主張一審量刑過重，認為應將北分署長期的「機關文化」納入考量。律師辯稱，採購案前期的詢價行為僅是遊走法律邊緣的「便宜行事」，謝宜容並非刻意指示下屬洩密，因此聲請傳喚同案被告、時任採購股長簡德和作證，並懇請法官依《刑法》第 59 條「情堪憫恕」酌減刑期並給予緩刑。

31日高院開庭，謝宜容在庭審過程中聽聞法官將「緩刑」納入考量後，激動落淚說「謝謝、謝謝」。（圖／民視新聞資料照）

對於辯方的請求，法官當庭諭知，「謝宜容是否符合情堪憫恕要件」及「應否宣告緩刑」將納入本案後續審理爭點。謝宜容一聽到法官將緩刑納入考量後，激動落淚並連喊「謝謝、謝謝」。不過，檢察官卻認為一審判 4 年 6 月徒刑過輕，檢方強調身為機關首長知法犯法應加重懲處。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

