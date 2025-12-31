謝宜容涉貪一審判4年6月 上訴今出庭啜泣認罪求緩刑

勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容，因涉嫌圖利特定業者及侵占公務禮盒，一審遭判刑4年6個月，案件上訴今日高院開準備程序庭，謝在庭上啜泣認罪請求緩刑。

勞動部勞動力發展署前北分署長謝宜容涉貪上訴二審。 （圖／資料畫面）

回顧此案，謝宜容在2023年至2024年擔任分署長期間，涉嫌在北分署本部整修工程及宣傳品設計2項採購案中，要求部屬洩露標案資訊給特定廠商，使該公司透過借牌方式得標，不法圖利金額達42萬餘元；檢方還查出，謝利用北分署「就業安定基金」、「就業保險基金」採購三節禮盒，將未送完價值2萬多元的12盒據為己有。

一審期間謝的律師強調她是一位優秀的公務員，雖然行事作風有誤，但出發點是為了改善機關文化，稱「她的錯誤在於一心求好求績效，急於改變北分署機關文化」，當時為了爭取緩刑，還提出60小時義務勞務、5場次法治教育，以及支付公庫50萬元等附加條件，新北地院仍於9月18依貪污治罪條例判處4年6個月有期徒刑、褫奪公權3年。

謝宜容不服一審判決提起上訴，高等法院今（31）召開準備程序庭，謝宜容下午1時許現身高院出庭，她在庭上不斷啜泣帶著哭腔向法官認罪，表示對一審認定的犯罪事實、罪名及相關證物均無爭執，並表示自己深具悔意，強調上訴只針對量刑部分，請求法官審酌情狀給予減刑及有緩刑機會，庭後她雙手合十走出法庭，不發一語上車離開。

