謝家不挺謝衣鳳選彰化縣長？謝典霖全說了：一定要講到她高興嗎

記者陳思妤／台北報導

彰化縣議長謝典霖開箱被戲稱為「衣鳯百貨」、「白宮」佔地700坪的謝家豪宅，家庭式籃球場、一整面恆溫酒櫃，奢華裝潢讓人看傻眼，但也不免讓人想起他和胞姊、表態要參選彰化縣長的國民黨立委謝衣鳳間的恩怨情仇，懷疑他是要幫姊姊「敗票」。對此，謝典霖近日受訪時又暗指，爸媽不挺謝衣鳳參選，直呼「一定要講到她高興嗎？」爸媽支持的話就會要他找人支持，而謝衣鳳一個人宣布要參選，畫面就已經解釋很多事情了。

謝典霖跟網紅一起開箱佔地700坪的豪宅，家庭式籃球場、高級視聽室、整面恆溫大酒櫃，超豪華設施引起討論，他還稱「這邊土地不貴，這棟蓋在台北就是一般人的家庭」，驚人言論讓人超傻眼。但也有人質疑，他在姊姊謝衣鳳表態要參選彰化縣長後開箱豪宅，是要幫姊姊「敗票」，更傳出原本他自己也預計要選縣長，結果被謝衣鳳搶先表態。

對此，謝典霖受訪時稱，已經有跟國民黨講沒有要選縣長，但姊姊說要選縣長「都是突發狀況」。他表示，網紅開箱是在1月8日錄影的，是去年11、12月就安排了，因為房子在去年立委選舉時就被拿出來炒作，而1月離11月九合一選舉還很遠，所以就先拿出來跟大家講，這樣選舉時就不會被拿出來用，跟他要不要選縣長，這是早已有的安排。

謝典霖抱怨，是姊姊突發宣布要選縣長，如果是爸媽支持，爸媽就會背書，但僵持不下原因就是，「你也不能說她沒有參選的機會，那也一定要講到她高興嗎？」不然謝衣鳳宣布的時候，為什麼後面都沒有人在背書、支持？

謝典霖又說，如果爸媽支持，「理應爸媽會叫我call議會、call地方的人站在她旁邊支持她宣布開記者會，為什麼是她一個人去做宣布…這其實畫面已經解釋了很多事情！」

謝典霖笑稱，有人說要見縫插針、要幹嘛、說要阻擋，到選舉時間就會拿出來討論，「與其那時候拿出來討論，現在大家過年閒閒在家先拿出來討論」。

謝典霖說，爸媽支持的話就會要他找人支持，而謝衣鳳一個人宣布要參選，畫面就已經解釋很多事情了（圖／翻攝畫面）

