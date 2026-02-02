謝家姊弟之爭僵持不下 謝典霖稱謝衣鳯說要選縣長無人背書

彰化縣議長謝典霖說，他們家已經有跟國民黨講過不參選縣長，姊姊出來說要選縣長是突發狀況。（孫英哲攝）

立委謝衣鳯（中）2日透過助理回應，不再針對姊弟之爭及開箱豪宅等事回應，以避免影響家人感情。（資料照片／孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖與其立委姊姊謝衣鳯因參選彰化縣長一事衍生姊弟之爭局面，謝典霖今天指出，他們跟國民黨講過沒有要選縣長，姊姊出來說要選縣長是突發狀況。他希望能保持現狀，他拚連任，姊姊堅守立委崗位。謝衣鳯上午透過助理表示，為避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

謝典霖說，他們家已經有跟國民黨講過不參選縣長，姊姊出來說要選縣長是突發狀況。他找網紅開箱住處是早在去年11月、12月間就安排談好的，原因是2023年間立委選舉時，他們家就被對手拿來當攻擊及炒作的議題，他才會想自己開箱，並在距離選舉還有一段時間時公布影片，讓議題提早發酵，這跟他姊姊要選縣長無關，自然也跟他要斷姊姊選縣長之路無關。

廣告 廣告

他表示，姊姊自行宣布爭取參選縣長是突發狀況，若是他的爸媽有支持姊姊的決定，就會站在姊姊後面支持，就會為姊姊背書，或是在姊姊宣布時邀請各界人士一起站台，但都沒有，這已經說明了很多事情，姊姊突發宣布參選才會造成現在僵持不下的局面。

若是他的爸媽也支持姊姊參選縣長的話，理應叫他或邀請地方人士站在姊姊的旁邊，支持姊姊開記者會宣布參選，實際上都沒有，只有姊姊自己一個人宣布要參選縣長，這已解釋許多事情。他拚連任議員、議長，姊姊繼續選立委是家族最保險的作法，最沒有風險，不是一定要當縣長才能服務地方，當議員、當立委也都是在服務。

謝衣鳳今天電話有通，但未接通，她透過助理表示，為了避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

地方人士透露，近來謝家的姊弟之爭、開箱豪宅等事情引發熱議，兩姊弟的爸媽謝新隆及前立委鄭汝芬都感到相當無奈，謝衣鳯與謝典霖都已從政多年，早都有自己的想法，爸媽講的話也不見得會聽，但兩人一舉一動都牽動地方政治生態布局、各方勢力整合等，兩人的爸媽現在可說是一個頭兩個大。

【看原文連結】