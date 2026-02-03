謝家姊弟之爭父母為難 「謝董」發聲了：兩個孩子都太急了

人稱「謝董」的謝父謝新隆（前排中）3日接受媒體電訪時語多無奈，感嘆「兩個孩子個性都太急了」。（資料照片）

彰化縣議長謝典霖與其立委姊姊謝衣鳯因參選布局而觸發姊弟之爭，近來更因謝家豪宅開箱事件引發熱議，種種爭議讓習慣低調的姊弟倆父親謝新隆、母親前立委鄭汝芬感到心累，其中人稱「謝董」的謝新隆3日接受媒體電訪時語多無奈，並嘆「兩個孩子個性都太急了」。

謝家姊弟鬩牆起源去年底民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，國民黨雖有洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，並展開拜票行程，但藍營基層認為立委謝衣鳯才是最強母雞，地方出現拱謝選縣長的聲音，而謝衣鳯也在去年12月底突然宣布爭取國民黨提名參選彰化縣長。

謝衣鳯今年1月初發表聲明，指國民黨中央包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層，都曾希望她出馬參選彰化縣長，她才會公開表態，也相信擔任議長的謝典霖，對於未來職務的轉變及生涯規畫會做出最好的選擇。

在謝衣鳳突襲宣布參選縣長前，地方盛傳謝典霖早在規畫將宣布參選縣長，因此由其父執輩家族成員與有意挑戰議長寶座的人選協商，謝家希望「以議長換縣長」，然謝衣鳯「逕自」宣布參選，逼得謝典霖調整策略，先是丟出「縣長、議長擇一」、「維持現狀」，之後再強調將連任議長，還說謝衣鳯宣布選縣長是沒在家人支持下的突發狀況。

近日謝典霖再帶網紅、媒體開箱豪宅住處，外界解讀此舉是要斷謝衣鳯參選之路，讓謝家姊弟之爭再度升溫。謝衣鳯面對紛擾，選擇噤聲，強調「怕影響家人感情」。

地方人士透露，謝衣鳯已在彰化市及和美鎮談妥幾處地點，有可能近期或過年會就將懸掛參選縣長的看板。謝典霖近來則特別勤跑基層，還再三強調連任議長的決心。謝家立委姊姊選縣長、議長弟弟選議長的兩班列車恐將對撞，這對謝家未來政治生命延續及藍營地方勢力分布將有重大影響。

謝家姊弟的父親謝新隆今天接受媒體電訪時，對於謝家姊弟之爭及開箱豪宅等事本不願回答，但又無奈表示，孩子都大了，已經公開就公開了，接著並突然說「對民進黨好就好了」。他反問，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「不是這樣嗎？」

對於謝典霖、謝衣鳯的重大決定都是由媒體報導後才知道，會不會感到很頭痛？謝新隆先是說「兩個孩子個性都太急了」，接著說「不會」。他對於姊弟一個想選縣長、一個要連任議長的僵局要如何解決，僅說「不予置評」、「不表達意見」，隨後強調，仍在協調規畫中，「都還沒確認」。

