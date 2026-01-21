謝家憂「彰縣長議長全拿」招黑傳內定布局 謝衣鳯駁：爭取選縣長

國民黨彰化縣長提名，引爆謝衣鳯（右）與謝典林（左）的姊弟內戰。（資料照）

國民黨彰化縣長提名戰陷入謝家內部角力，上週傳出謝家長輩出手協調，讓現任議長謝典霖回歸「守住議會」、胞姊謝衣鳯連任立委，試圖化解外界「全拿」的負面觀感。然而，立委謝衣鳯今日（21日）出席活動時，再度強勢表態「已經說得很清楚，會爭取參選下屆彰化縣長」。

2025年12月底，謝衣鳯率先宣布爭取黨內縣長提名，隨即引發胞弟謝典霖也有意問鼎大位的風聲，為避免姊弟內鬥損及謝家勢力，傳出謝家長輩近期已展開協調。謝典霖日前代表謝衣鳯出席年菜捐贈活動時，面對記者詢問是否連任議長，曾語帶保留地表示「父親（謝新隆）已在協調，會擇一」，當時地方解讀為謝典霖將退回議員與議長選戰，而謝衣鳯則維持現狀尋求立委連任。藍營人士更指出，謝家長輩確實已出面為謝典霖固樁，希望爭取縣議員們的支持，維持其議長地位。

儘管外界傳聞家長已達成「姊守立院、弟守議會」的共識，謝衣鳯今日參加「2026海牛文化節」擲筊祈福儀式時，態度卻顯得相當強硬，她未正面回應長輩是否出面斡旋，僅一再向媒體強調：「先前已經說得很清楚，我會爭取參選下屆彰化縣長。」顯示謝家內部的溝通似乎尚未完成，謝衣鳯參選意志依然堅定。

地方政壇人士分析，謝家目前的困境在於「觀感問題」，若謝衣鳯參選縣長，謝典霖連任議長，即便兩人實力雄厚，但「姊姊當縣長、弟弟當議長」的權力高度集中現象，恐被對手陣營貼上「家族政治」標籤，國民黨內民代也直言，「縣長與議長本來就要擇一，不能又要縣長又要議長」。謝家長輩目前的固樁動作，雖然暫時壓下「姊弟相爭」的未爆彈，但若謝衣鳯堅持不退，謝典霖是否能順利連任議長，抑或是讓同樣有意爭取議長寶座的現任副議長許原龍有操作空間，仍充滿變數。





