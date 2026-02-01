謝家白宮開箱 傳斷謝衣鳯縣長路

彰化縣立委謝衣鳯、縣議長謝典霖家族的豪宅位於溪州鄉中山路三段，相當醒目。（孫英哲攝）

彰化縣立委謝衣鳯強調仍堅定爭取國民黨提名參選彰化縣長。（本報資料照片）

彰化縣議長謝典霖開箱豪宅住處，並表示已開始為連任努力。（本報資料照片）

國民黨彰化縣議長謝典霖帶網紅開箱被稱「謝家白宮」的溪州鄉700坪豪宅，影片1月31日上架，引發熱議，帶動網路流量，且他近來勤跑基層，地方解讀是為連任議長鋪路，也形同要斷其立委姊姊謝衣鳯參選縣長之路。謝典霖2月1日說，他不偷不搶，開箱是為滿足民眾好奇，正為連任努力中。謝衣鳯則說，她堅定爭取參選彰化縣長，一直沒變過。

近年每逢選舉，謝家豪宅都成話題，「謝家白宮」、「衣鳯百貨」屢成攻擊目標。這次謝典霖帶網紅「自曝房事」，豪宅裡不但空間寬敞，有整排恆溫酒櫃及超大浴缸，3樓有他為兒子蓋的室內籃球場，還可看到球星在練球；網紅看到視聽室超大型投影布幕時笑稱「是否用來看A片」，謝典霖回稱「其實也可以」、「也蠻享受的」。

因奢華程度羨煞網友，還被質疑炫富。謝典霖說，支持的人知道他在做什麼，不支持的人依舊會惡意攻擊，他不偷不搶，拍片就是公開他的生活、住的地方，讓大家不用猜，順便拉高網路聲量。

他強調，該地共約700坪蓋4棟房子，他住的那棟約140坪，因土地便宜加上建材，房子蓋起約4、5000萬元，在台中、台北都算不上是豪宅，在台北甚至只是一般家庭。他們家有經營事業，不是完全靠政治，不要每次選舉就做議題攻擊，因他也要選議長，既然外界會藉題發揮，乾脆自己讓大家了解。

地方盛傳彰化縣副議長許原龍將與議員黃正盛搭檔角逐下屆正副議長，且與謝家父執輩協調「謝家不能縣長、議長都要」，以支持謝衣鳯選縣長交換謝家挺他們選正副議長。如今謝典霖要拚議長連任，地方又傳出等於打破默契，「要斷姊姊選縣長之路！」

許原龍昨說，不評論謝典霖拚連任議長或開箱豪宅提高網路聲量等作法，現階段他努力的目標是做好選民服務。

近來從早到晚跑基層的謝衣鳯認為，謝典霖個人行為跟她選縣長沒有關聯性，「他必須對自己的行為負責。」對於胞弟解釋開箱豪宅，她說，「這個東西是他的說法，我們經營政治的方式本來就不一樣。」她一直努力爭取國民黨提名參選縣長，沒有改變。