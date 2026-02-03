「謝家白宮」開箱！引爆彰化謝衣鳯姊弟政壇角力 掌門人無奈：都太急了

彰化政壇名門謝家的溪州豪宅近期成為輿論焦點。（翻攝自billion.haoson IG）

彰化政壇名門謝家的溪州豪宅近期成為輿論焦點。彰化縣議會議長謝典霖日前邀請網紅「開箱」家族佔地700坪的奢華莊園，不僅讓外界一窺室內籃球場、恆溫酒櫃及影音室等頂級裝潢，更意外引發謝家姊弟間的政治角力風暴。

針對子女接連的動作，謝家掌門人、地方人稱「謝董」的謝新隆今（3日）首度打破沉默，直言「兩個都太急了」，並透露家族內部對於未來選舉布局「都還沒有確定」。

這場風波起源於謝典霖與網紅合作，揭開被戲稱為「謝家白宮」的豪宅內部。雖然謝典霖強調建材多為家族建設公司成本價取得，並自認在鄉下土地成本低，房產價值「在台北就像一般家庭」，甚至直言自己「沒有要選縣長」，但其高調炫富的舉動已被地方解讀為鞏固議長地位、甚至是牽制姊姊謝衣鳯的起手式。

謝典霖高調炫富的舉動已被地方解讀為鞏固議長地位、甚至是牽制姊姊謝衣鳯的起手式。（翻攝自billion.haoson IG）

面對外界議論，已表態爭取2026彰化縣長提名的立委謝衣鳯第一時間緊急切割，強調那是弟弟的「個人行為」，與其選務無關。

謝典霖表態爭取議長連任，與現任副議長許原龍及議員黃正盛的搭擋傳聞產生衝突。

姊弟間的角力不僅止於房產議題，更延伸至國民黨內部的權力布局。目前身兼黨部主委的謝衣鳯雖被視為縣長熱門人選，甚至傳出已在彰化各區找好大型看板位置，卻因弟弟謝典霖表態爭取議長連任，與現任副議長許原龍及議員黃正盛的搭擋傳聞產生衝突。在地方勢力整合與派系平衡的難題下，謝家的選戰布署陷入「靜悄悄」的僵局，看板至今遲遲無法掛上。

面對外界議論，謝衣鳯第一時間緊急切割弟弟。

對於子女間的紛擾，謝新隆接受媒體電訪時語氣顯得頗為無奈。他先是冷嘲熱諷地表示「對民進黨好就好了」，認為媒體炒作是執政黨的手段；隨後在被問及是否為姊弟鬩牆感到頭痛時，他雖口頭表示「不會」，卻也語重心長地評斷兩人「都太急了」。謝新隆強調，目前關於縣長或議長的參選規劃，家族內部尚未定案。這番話無疑為這場政治世家的接班大戰增添了更多不確定性，也顯示出謝家在地方實力與公眾形象之間的拉鋸戰正正式開打。

