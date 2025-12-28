謝家終表態 藍委謝衣鳯鬆口了：願挑戰2026彰化縣長

即時中心／徐子為、魏熙芸報導



相較於民進黨近期以「類初選」，決定彰化立委陳素月出戰2026彰化縣長選戰，藍營方面，先前成一度傳出，國民黨立委謝衣鳯因家族因素考量，參選彰化縣長意願不高，不過她今（28）天終於鬆口表態，稱有意參選縣長。





謝衣鳯今表示，她經過長時間的思考，以及聽到眾多基層支持者的聲音，她願意來挑戰，成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待，來共同改造彰化，讓彰化持續進化。



藍營方面，目前兩名前副縣長洪榮章、柯呈枋已表態爭取提名；日前也傳出謝衣鳯胞弟、現任議長謝典林也有意角逐彰化縣長。





原文出處：快新聞／謝家終於表態 藍委謝衣鳯鬆口：願挑戰2026彰化縣長

