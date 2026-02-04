謝家開箱豪宅、姊弟之爭惹議 綠營彰化最強母雞這樣看

彰化縣民進黨立委陳素月4日發表「紅色赤兔馬」作為主視覺的福袋。（立委陳素月提供）

彰化縣議長謝典霖近日開箱豪宅及與其立委姊姊引發的姊弟之爭讓全國關注，對此已獲民進黨提名參選彰化縣長的立委陳素月4日表示，她尊重議長（謝典霖）要滿足大家的好奇心的作法，不便評論；至於國民黨彰化縣長提名人選懸而未決一事，「這是他們的家務事」。

陳素月指出，謝家在彰化縣超過三代從政，家族動態難免會受到地方注目，近來謝家開箱豪宅等事件引起全國關注，她尊重議長要滿足大家的好奇心，不便評論。

她說，台灣已是民主政治的國家，幾次的大選都是政黨的競爭，各政黨在提出候選人的過程若能循民主的程序，就可以減少紛爭，相比之下，民進黨比較早完成提名程序，而現在可以看到國民黨因有黨內的競爭而陷於紛亂的狀況，「當然這是他們的家務事」。她在這個時候就是專心在自己的選務工作上積極布局，希望在年底可贏得大選。

陳素月今天選在農曆二十四節氣之首的「立春」日，舉辦新春福袋發表會，展示特製的「彰化加速」系列福袋，立春象徵春天的開始，更是農民播種的時節，代表希望與轉機。

她強調，選在今天發表具奔騰動態感「紅色赤兔馬」作為主視覺的福袋，主要是要向鄉親傳達其有服務的熱誠與動力，希望有機會帶領彰化縣，讓彰化重大的建設如赤兔馬般，勇往直前、衝破障礙、全速前進，讓未來的彰化縣在建設發展上能一馬當先。

她將於春節期間展開全縣走春行程，預計走訪 26 個鄉鎮的重要信仰中心參香祈福，發放福袋，向鄉親拜年。

