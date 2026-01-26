謝家難抉擇 媽祖前擲筊定人選

有意參選彰化縣年底五合一大選的地方人士正忙著爭取在各自陣營中出線，二林區縣議員陳一惇表態參選二林鎮長後，立委謝衣鳯、議長謝典霖服務團隊中的洪川正與曾溫泉都極力爭取空出的議員參選席次，原要民調擇一參選，但協商後改為25日在二林仁和宮擲筊，最後由曾溫泉勝出。

洪川正是謝衣鳯、謝典霖服務團隊二林區主任，曾溫泉則是陳一惇的助理，而謝家服務團隊與陳一惇在二林區設立聯合服務辦公室，平常謝家的服務案件除由洪川正負責，曾溫泉也常協助處理，且常幫謝家跑攤。

洪川正、曾溫泉積極準備議員選戰，但地方上評估兩人屬同陣營，若同時參選，得票數相互瓜分，對彼此都不利，擇一參選成勝選關鍵，然謝家因「手心手背都是肉」，很難取捨，協商後決定用民調敲定人選。

然就在洪、曾二人積極備戰民調時，兩人陣營中1名重要人士的母親逝世，有人提出民調先暫緩，結果遭質疑「頭都洗了」，另有人提議「何不到仁和宮媽祖廟擲筊」，獲洪、曾同意。前天在謝衣鳯父親「謝董」謝新隆及議員陳一惇見證下，洪川正、曾溫泉在仁和宮向媽祖擲筊，結果由曾溫泉勝出。

洪川正擲筊落敗後展現風度，與曾溫泉握手致意，也拜託鄉親支持曾溫泉。記者致電曾溫泉，但無人接聽，無法得知其回應。地方人士笑稱，「最好的結局，而且又替謝董省下一筆做民調的錢！」

二林區5席議員中，洪子超、洪騰明為民進黨籍，陳一惇、張國棟國民黨籍，吳淑娟無黨籍，陳一惇轉戰鎮長後由曾溫泉接棒，在泛藍陣營仍可能有人選推出下，選情激烈。