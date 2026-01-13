謝寒冰揭憲妃大戰「關鍵角色」：結果很多人心裡有數

民進黨高雄市長初選今（13）日結果出爐，由立委賴瑞隆出線，正式迎戰國民黨參選人柯志恩，而民進黨台南市長初選民調將在明天晚間舉行。對此，資深媒體人謝寒冰認為，市黨部的民調在這次民進黨高雄初選扮演關鍵性角色，而民進黨台南市黨部主委是與林俊憲友好的綠委郭國文，最終的結果為何「我想很多人心裡有數」。

賴瑞隆在民進黨高雄市長初選勝出後，今天下午立刻到台南陪同市長參選人、同黨立委林俊憲掃街，另一候選人陳亭妃回應，台南跟高雄的狀況不一樣，自己長期在各媒體和機構的民調都領先，電話民調就是組織動員，在1月11日完成37區「鐵馬行動前進市府」時所展現的人氣，顯示自己長期和人民站在一起，那才是民意的展現，才是最扎實的，她籲請市民，要唯一支持陳亭妃。

謝寒冰今天在政論節目《新聞大白話》表示，就算英系、扁系、蘇系再強，現在民進黨中央是由總統賴清德、新潮流當家，所以對於賴瑞隆在民進黨高雄市長初選中勝出，自己並不感到奇怪，但對於賴瑞隆與邱議瑩的支持度差距這麼小，自己倒是有點意外，「我本來以為會再大一點，應該會好看一點，結果沒想到是這樣」。

台南市長選舉方面，謝寒冰接著說，台南的選情更奧妙，因為很多民調都顯示，陳亭妃的支持度遙遙領先林俊憲，僅有極少數是林領先，在這種狀況下要扭轉乾坤嗎？他並提到，市黨部的民調在這次民進黨高雄初選扮演關鍵性角色，而民進黨台南市黨部主委是與林俊憲友好的郭國文，最終的結果為何「我想很多人心裡有數」。

