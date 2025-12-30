謝寒冰散播「小三照」獲不起訴...曹興誠批「誹謗造謠者常用的手法」：北檢認為沒偽造令人訝異！斥「助長親共賣台者氣焰」：將持續追訴，以懲不法



媒體人謝寒冰今年2月於網路上發布聯電創辦人曹興誠「小三露骨照」，遭曹興誠控告涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪；台北地檢署昨（29日）以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴。對此，曹興誠回應，「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾，台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」

針對謝寒冰獲不起訴一事，曹興誠於臉書發文回應，「聽說謝寒冰獲得不起訴處分，我深覺遺憾，台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」他指出，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法，「謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片」。

廣告 廣告

曹興誠表示，他長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，「怎可能如謝某公布的照片吸著煙？」他質疑，「這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？」

曹興誠續指，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，時約2015年。曹興誠說，「她當時在廣州做一些文物小生意，因為我是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與我接近，我們交往一陣子，後因理念不合而分手」。

曹興誠表示，這本是一件微不足道的個人私事，「中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊我的聲譽和大罷免」。他批評，「其違反《選罷法》的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰」。

曹興誠說，謝寒冰指責他有婚外情，「2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」他續指，新加坡是文明社會，尊重性自主權，「婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任」。

曹興誠直言，「反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯《防止騷擾法》與刑事誹謗罪，而遭到刑事處罰和民事賠償」。曹興誠提到，普林斯頓大學教授余英時曾指出，「前中國領導人毛澤東在1949年所建立的政權，徹頭徹尾是一個現代化的地痞流氓政權」。

曹興誠表示，毛澤東在1927年也曾說 ， 「流氓地痞不僅是革命的先鋒，而且是革命的英雄」。曹興誠直言，中共國安局和謝寒冰，侵犯他人隱私，意圖醜化、打擊反共人士，基本上完全符合「流氓地痞」的定義，「本人將持續追訴，以懲不法」。

最後，曹興誠點出，這個事件中最惡劣的是國民黨立委徐巧芯。他表示，徐巧芯看到新聞後，第一時間跳出來說他是「下半身通匪」，「一句話把所有中國婦女侮辱為『匪』，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭」。曹興誠痛批，「若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯，這樣的潑婦我們罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理」。

（圖片來源：曹興誠臉書、三立新聞）

更多放言報導

罕見發文不是「抗共保台」曹興誠聊特斯拉「全自駕」發展喊好興奮：面對敵人、保持快樂就是最好的報復

再分析沈伯洋參選北市優勢！曹興誠指不須辭立委不存在折損：綠營立院劣勢，續留才會被無意義糟蹋、折損