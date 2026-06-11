謝寒冰曝蔡正元獄中近況！韓國瑜、柯文哲探視背後「意志力」成焦點

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謝寒冰談蔡正元入監後狀態 韓國瑜等友人探視引關注

時事評論員謝寒冰11日在中天《鄭亦真辣晚報》談到蔡正元近期在社群發文，分享入監兩個多月後的生活與感謝名單，表示蔡正元年紀已經不輕，面對監所環境確實是一大考驗。不過他認為，從蔡正元仍透過臉書向外界表達感謝來看，代表他的心態調整得相當不錯。

謝寒冰11日上 《鄭亦真辣晚報》。 （圖／中天新聞）

謝寒冰指出，蔡正元這篇文章不只是單純感謝來探視的朋友，更重要的是向外界傳達「自己沒有被擊垮」。他認為，人在面對長時間限制自由的環境時，容易陷入負面思考，但蔡正元仍維持樂觀態度，也持續維繫人情互動，顯示其心理韌性。

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其中，蔡正元特別提到多位政壇友人前往探視，包括韓國瑜、柯文哲、傅崐萁等人。謝寒冰表示，這些人在繁忙之中仍願意前往關心，也反映蔡正元過去累積的人脈與情誼。

謝寒冰11日上 《鄭亦真辣晚報》。 （圖／中天新聞）

謝寒冰分析蔡正元逆境修行 盼靠閱讀與寫作度過難關

謝寒冰進一步表示，蔡正元目前最重要的是調整心境，既然人在監所，就只能面對現況，甚至可以利用這段時間沉澱自己。他提到，蔡正元過去曾有寫作經驗，未來甚至可能將這段人生經歷轉化為新的作品。

謝寒冰認為，有些人生逆境反而可能成為另一種歷練，蔡正元如果能保持健康、穩定情緒，也許未來走出來後，會有不同的思考與收穫。監所環境確實不容易，包含生活條件與心理壓力，對任何人都是挑戰。

他也談到外界關心的監所生活，包括環境中的蟑螂、老鼠等問題，認為這些對部分人可能造成壓力，但以蔡正元過去經歷來看，應該有一定適應能力。

張延廷11日上 《鄭亦真辣晚報》。 （圖／中天新聞）

張延廷透露排隊探視蔡正元 曾想錄影加油打氣

前空軍副司令張延廷也分享自己前往探視蔡正元的過程。蔡正元探視人數有限制，必須提前安排與排隊，因此自己雖然想去關心，但因為前面已有許多人安排探視，只能往後排。蔡正元過去曾協助自己，也曾幫忙錄製加油打氣影片，因此自己希望能在對方需要時給予支持。他強調，人與人之間最重要的是情義，尤其是在困難時刻，更需要互相關心。

他也認為，蔡正元意志力比一般人強，過去經歷過不少磨練，相信能夠面對目前狀況。不過張延廷仍呼籲，希望外界能給蔡正元更多空間與關懷，讓他平安度過這段時間。

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