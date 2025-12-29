謝寒冰爆曹興誠婚外情獲不起訴 北檢:照片非深偽

名嘴謝寒冰日前在網路直播公布多張影像，質疑聯電創辦人曹興誠與中國大陸女子過從甚密，並質疑其擔任罷免立委徐巧芯案領銜人的動機可議。曹興誠提告謝寒冰涉散布不實影像、違反選罷法等罪,並求償1億元,更批評「合理推測這是中共非法取得的個人隱私,交給謝寒冰充當打手」。

台北地檢署今日偵結,將謝寒冰公布的影像送刑事警察局、法務部調查局檢測,結果顯示除1張「無法判斷」是否為深偽外,其餘均未發現深偽跡象,難認相關影像為他人以電腦合成或其他科技方法製作,也難認謝寒冰有散布謠言及深度偽造影像情事。

檢方指出,曹興誠擔任徐巧芯罷免案領銜人,而罷免等政治活動為憲法保障的重大權利,亦為民主政治基石,發起罷免的理由及目的自屬可受公評事項,並與公共利益緊密相關。檢方認定謝寒冰提出影像質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密,且擔任罷免案領銜人動機可議等情,尚屬合理評論範疇,合於個人資料保護法規範,因此給予不起訴處分。

謝寒冰今日在臉書發文表示,「等了9個月,終於證實照片都是真的了,還不查曹興誠是不是中共同路人嗎?」此案引發各界關注政治人物隱私權與公評事項界線的討論。

