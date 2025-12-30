謝寒冰爆曹興誠小三照挨告不起訴曝「綠營法學教授」大翻車

資深媒體人謝寒冰今年2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照片，遭曹興誠提告，29日獲不起訴處分，曹興誠則說，有無婚外情干謝寒冰何事？事件爆發當時，擁有杜克大學法學博士學位的陽明交通大學科技法律學院教授林志潔曾說，若照片沒有偽造，散布也是犯罪，刑度五年以下，如今卻大翻車。

謝寒冰日前爆料曹興誠一系列與小三露骨照。（圖／擷取自謝寒冰直播）

檢方將影像送交刑事局、調查局鑑定後，發現除一張「無法判斷」外，其餘照片幾乎沒有深偽情形，且謝寒冰的評論屬合理範疇，未違反《選罷法》、《個資法》等相關法規。

廣告 廣告

「台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！」曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。他指出，其中一張照片是他赤身露體吸著煙，但自己長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝公布的照片一般？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？曹興誠又說，「謝寒冰指責我有婚外情。2015年我還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，我有無婚外情干他何事？」

林志潔。（圖／中天新聞）

核能流言終結者創辦人黃士修指出，今年初曹興誠被爆養大陸小三，一堆綠營側翼翻車。林志潔當時發文提出法律見解：「如果照片是偽造，合成和散布都是犯罪，處五年以下有期徒刑。如果照片沒有偽造，散布也是犯罪，刑度五年以下。」如今，北檢認證照片非深偽，謝寒冰屬合理評論，不起訴。

曹興誠。（圖／翻攝曹興誠臉書）

黃士修質疑，「說好的五年以下有期徒刑呢？五年以下有期徒刑呢？五年以下有期徒刑呢？」那次她用的hashtag是「志潔老師給說法」，這次志潔老師不敢給說法了，法律教授當到在實務判決中被全盤否定。她還利用資訊不對稱，將法律恐嚇作為嚇阻異議的工具，完全沒在顧學術倫理。

延伸閱讀

解放軍射擊27枚火箭彈！國防部：落點自1996年以來最接近台灣

國防部：解放軍艦侵24浬鄰接區 海軍班超艦示警驅離

影/陸今圍台軍演實彈射擊 國防部：偵獲71架次軍機、27枚多管火箭