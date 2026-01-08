[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026 年民進黨台南市長初選逐漸升溫，近日一份最新民調顯示，立委林俊憲支持度首度超車同黨立委陳亭妃，引發政壇與地方關注。不過，媒體人謝寒冰在直播節目中，針對該份民調的來源與背景提出多項質疑，直言「這份民調本身比結果更值得被檢視」。

謝寒冰直播質疑「賴傳媒」民調背景 點名出資者張老書掀台南初選爭議。（圖／翻攝謝寒冰YT)

謝寒冰指出，過去數月無論是公開或未公開的多份民調，皆顯示陳亭妃在黨內支持度上明顯領先，且差距多為兩位數；即便近期部分民調顯示雙方差距縮小，也未曾出現林俊憲反超的情況。然而，這次卻僅有一份由「賴傳媒」發布的民調，顯示林俊憲逆轉領先，與過往趨勢明顯不同。

謝寒冰進一步表示，該份民調的出資者標註為「張老書先生」，頭銜為「社會觀察家」，但相關公開資料極為有限。他指出，張老書在網路上幾乎查無完整背景，僅曾出現於一篇投書文章，以及此次民調的出資名單中，「這樣的身分設定本身就相當罕見」。

在節目中，謝寒冰也檢視了發布民調的平台與調查單位，指出「賴傳媒」、「關鍵調查公司」及「記者爆料網」三者的負責人皆為同一人，質疑這是否形成「接案、調查、發布、擴散」一條龍的操作模式。他強調，這樣的結構雖不一定違法，但在政治敏感時刻，容易引發外界對公正性與可信度的疑慮。

謝寒冰認為，初選民調本應反映基層實際民意，但若民調來源、出資背景與發布平台未能清楚說明，反而可能成為輿論操作工具。他也質疑，是否有人刻意在初選前營造「支持度翻轉」的氛圍，為後續黨內決策鋪路。

節目最後，謝寒冰呼籲，面對各式民調與輿論訊息，外界不應只看數字高低，更應檢視其產製過程與發布脈絡，避免被單一訊息誤導。隨著台南市長初選進入關鍵階段，相關民調與政治攻防勢必持續成為焦點。

