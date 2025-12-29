謝寒冰秀曹興誠與中國女子親密照挨告 北檢：未發現深偽、合理評論不起訴

大罷免期間，謝寒冰秀出曹興誠與中國女子的親密照，因此被控3大罪，但台北地檢署調查後全都處分不起訴。資料照片、取自臉書



今年大罷免期間，媒體人謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠與中國小三的親密照，曹興誠氣得提出選罷法、散播性影像以及洩漏個資告訴。台北地檢署調查後認為影像並未發現深偽合成，且曹興誠當時為徐巧芯罷免案領銜人，謝寒冰的言詞屬合理評論範疇，合於個人資料保護法規範，因此處分不起訴。

今年2月間正值大罷免期間，聯電創辦人曹興誠宣布擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。2月17日，媒體人謝寒冰爆料曹興誠疑似2015年與一名中國籍女子發生婚外情，甚至曬出一系列露骨的私密照片。

2月18日，曹興誠回應，AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假，去講真假沒甚麼意義，他反批爆料者十分「卑劣」，「為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風。」曹興誠同時表示將提出民刑事告訴。

2月19日，曹興誠突然改口承認照片為私人照，並指責謝寒冰侵犯隱私權及散布不實信息。同時，他質疑照片可能由中共非法取得並交由謝寒冰使用，企圖抹黑其形象、阻礙罷免活動。

2月21日，曹興誠再度發聲，「拿我以前交的中國女朋友，這什麼事呢，蠢！」，他隨後在公開場合承認曾交往中國籍女友，但反駁相關指控毫無根據。他強調，個人情感與政治無關，不應成為攻擊的理由。

由於曹興誠的一再改口，當時還被謝寒冰酸：「曹董！你真的搞得我好亂啊！」不過曹興誠真的對謝寒冰提出刑事告訴，今年3月18日謝寒冰到刑事局做筆錄時,還提到他被曹興誠控告違反選罷法、散播性影像及洩漏個資等罪名。

台北地檢署收案後，將相關系列照片分別送內政部警政署刑事警察局與法務部調查局檢測，其中僅有1一張無法判定是否為深偽，其餘照片均未發現深偽合成的跡象。因此難以認定這些影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，也難認謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像的情形。

另外，當時曹興誠為第11屆立法委員徐巧芯罷免案的領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治的基石，發起罷免的理由及目的，自屬可受公評之事項，並與公共利益緊密相關。

檢察官認為，謝寒冰在大罷免時期提出這些影像質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密，且告訴人擔任罷免案領銜人，動機可議等情，尚屬合理評論的範疇，合於個人資料保護法的規範，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。

