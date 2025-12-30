謝寒冰被曹興誠告獲不起訴 「綠營法學博士」見解大翻車

曹興誠(左)駁斥與小三不雅合照的真實性，對謝寒冰(右)提告，但遭北檢不起訴打臉。（合成圖／資料照、范佐意攝）

名嘴謝寒冰2月曾爆料聯電前董事長曹興誠與小三的衣衫不整合照，並加馬賽克幫遮羞，曹興誠對此提告，台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒有深偽為由，處分謝寒冰不起訴。曹興誠質疑刑事局辨識照片能力，但又承認曾與照片中的陸籍女子有過一段情，直呼有無婚外情干謝寒冰何事。過去多位親綠名嘴曾發聲挺曹，有杜克大學法學博士學位的林志潔更強調是五年以下有期徒刑，如今全遭打臉。

曹興誠29日在臉書發文表示，聽說謝寒冰獲得不起訴處分，他深覺遺憾。台北地檢署認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異！他直呼，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。他自稱長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著菸？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助？

曹興誠直言，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，時約2015年，交往了一陣子，後因理念不合而分手。這本是一件微不足道的個人私事，2015年他還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情，干謝寒冰何事？

有粉專挖出過去親綠名嘴挺曹言論，胡采蘋質疑「曹興誠行走江湖那麼多年了，都沒出過事情，你覺得他會現在才翻車嗎？」汪潔民酸「以老曹的財力，客廳會這麼小？」矢板明夫表示，對岸抹黑他人時，擅長真真假假、虛虛實實，且往往最勁爆的一張，就是假的。

核能流言終結者黃士修今(30日)也發文直酸，柯建銘大弟子林志潔當時發文出具法律見解：「如果照片是偽造，合成和散布都是犯罪，處五年以下有期徒刑。如果照片沒有偽造，散布也是犯罪，刑度五年以下。」如今謝寒冰不起訴，說好的五年以下有期徒刑呢？

黃士修強調，那次她用的hashtag是「志潔老師給說法」，這次志潔老師不敢給說法了？法律教授當到在實務判決中被全盤否定！她利用資訊不對稱，將法律恐嚇作為嚇阻異議的工具，完全沒在顧學術倫理。這種政治洗地教授的水準，「真為友校陽明交大感到不幸！」

