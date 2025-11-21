謝寒冰諷全民安全指引多被扔廢紙箱 林飛帆：他2020年不是說要發？

謝寒冰諷台灣全民安全指引多被扔廢紙箱 林飛帆：他2020年不是說要發？資料照

新版「台灣全民安全指引」1100萬份全民國防手冊已經分批發放，遭媒體人謝寒冰PO出一張廢紙箱丟了許多這本指引並酸言酸語，國安會副祕書長林飛帆今受訪表示，謝寒冰2020年才說要發放，如今卻嘲諷政府，「我不知道哪一個才是他的意見。」

此外，手冊中提到「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」，國民黨前發言人李明璇嘲諷，還宣稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」。林飛帆表示，不知道對方在影射、代表什麼樣的意義、暗示什麼樣的想法？

林飛帆今視察手冊發放情形時受訪指出，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊。瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊每年的核心概念就是「瑞典不會投降」。

他說，眾所皆知，瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，一直在告訴自己的國民，一但遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際的作為。同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。

此外，林今也在臉書中提到，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。

他說，法國政府也在討論是否透過普發方式，來每一個國人都取得相關資訊，「這是國際都在做的事情」。政府正在向全國九百多萬家戶發放《臺灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書。目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊。這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢。

他表示，台灣也接上了這個國際趨勢，步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過有開始，總是為時不晚。現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前完成全國發放。

