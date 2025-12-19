謝寒冰：不管藍白 誰如果主張倒閣重選 這人肯定是臥底叛徒

立法院日前通過《財劃法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰宣布不副署，並表示若立法院對此決定有意見，可依照憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡，綠營有人也趁勢炒作倒閣，國民黨明確表明不會進行倒閣。媒體人謝寒冰認為，倒閣根本不可行，藍白現在沒有本事選到76席以上，結果還是這樣的僵局，因此毫無意義，甚至「改選期」還恐被追殺。因此，不管藍白，誰如果主張應該倒閣重選，這個人肯定是臥底叛徒。

謝寒冰18日在《寒冰新聞秘辛》節目中表示，倒閣根本不可行。第一個你倒閣，他不解散國會，因為我們沒有規定一定要換誰。就算解散國會重選，除非你有本事選到76席超過三分之二，不然跟現在有什麼差別。就算多數又如何，他說不執行就不執行、他不副署就不副署，你咬他嗎？所以這也沒有用嘛。

謝寒冰接著表示，若倒閣重選，藍白現在沒有本事選到76席以上，結果還是這樣的僵局。然後為了這個僵局，我們大家要花一大堆人力物力，浪費一大堆時間，對這個國家有什麼好處？毫無意義，所以主張倒閣幹嘛。

謝寒冰指出，更可怕的是，那些當初主張倒閣的人，你們有沒有想過一件事，如果他解散國會，60天之後要改選，這60天之內會發生什麼事，你知道嗎？因為總統賴清德不會辭職，所以他還是總統，若他趁這60天，做了一大堆事情，請問你怎麼辦？那時你連立法委員都不是，你完全沒有任何監督他的能力，他高興怎麼幹就怎麼幹，完全不受監督兩個月。然後這時候他也有可能動用司法、動用各種方式追殺你們。

因此，謝寒冰認為，不管藍白，誰如果主張應該倒閣重選，這個人肯定是臥底叛徒，要不然就應該趕快送台大醫院檢查智商。

