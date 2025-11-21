謝寒冰PO「民防手冊」丟廢紙箱照片 林飛帆反擊：他2020年說要發

國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。 圖：擷自林飛帆臉書粉專

[Newtalk新聞] 國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆今（21）天表示，台灣全民安全指引手冊19日開始首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送，計畫於明年1月5日前完成全台980萬家戶普發。但名嘴謝寒冰PO出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片大酸，「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」對此，林飛帆說，謝寒冰2020年才說要發放，如今卻這樣嘲諷政府，「我不知道哪一個才是他的意見。」

廣告 廣告

賴清德總統9月在全社會防衛韌性論壇表示，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。而林飛帆表示，這是國際趨勢。

林飛帆指出，民防手冊在很多國家的全民防衛手冊都有出現，且瑞典1943年起至去年底，每年每一版手冊的核心概念就是「瑞典不會投降」，眾所皆知，瑞典曾經歷過蘇聯時期各項威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，因此瑞典告訴他們的國民，一旦遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，我國的民防手冊也將這段話放進去，接軌國際，同時也象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。

林飛帆昨天深夜也在臉書發文提到，法國政府也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫「Tous Responsables」，意思是，「人人有責」，法國手冊內容涵括：核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也和台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦。法國政府正在討論是否透過普發的方式，讓每一位國人都取得相關資訊，「這是國際都在做的事情」。

而謝寒冰則貼出一張廢紙箱出現多本「全防手冊」的照片大酸，「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」引發議論，林飛帆回應，他前幾日才看到網路上有人提到謝寒冰在2020年有一段影片，說希望政府發放相關的安全指引給民眾，「我不知道哪一個才是他的意見。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

顧立雄：ALTIUS-600M接裝象徵國軍無人載具作戰能量邁出重要一步

成軍後首次！大武軍艦22日開放民眾登艦參觀 搜救支援設備一次看

國安會副秘書長林飛帆今（21）天表示，台灣全民安全指引手冊19日開始首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送，計畫於明年1月5日前完成全台980萬家戶普發。 圖：擷自林飛帆臉書粉專