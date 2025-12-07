謝平安家年華本週末開辦 李多慧、超級夜總會齊聚永靖

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】中部年度文化盛事「謝平安家年華」將於 12 月 13 日、14 日在永靖街區與成美文化園兩大會場熱鬧登場。今年活動全面升級，不僅首度推出「擲筊迎福」，讓民眾以最貼近傳統的方式祈求一年順遂，《超級夜總會》也將首次移師成美文化園演出，預料將吸引大批人潮湧入永靖。

味全龍啦啦隊張晴（左起）、李多慧、口水謝平安首日將到永靖同樂。（味全龍提供）

「謝平安」深植永靖在地文化，由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園共同籌辦。主辦單位表示，延續往年民眾熱烈參與，今年依舊保留神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與夜間煙火等經典活動；象徵平安與祝福的「梅花平安宴」更規模再擴大，席開 338 桌，再創歷年新高，展現地方團結能量。

廣告 廣告

活動亮點則集中於首日。小龍女李多慧、張晴、口水三位人氣表演者，將與味全龍球星陳冠偉、陳子豪、李致霖一同現身永靖街區及成美文化園，從街頭到展演現場，明星魅力預料將掀起民眾追星熱潮，使今年謝平安活動成為地方最受矚目的歲末盛宴。

今年平安桌將席開338桌創歷年新高。（資料照片）





成美文化園當日下午於松緣會館也推出「小龍女手作刈包派對」付費限額活動，開放報名後反應踴躍。為因應遊客走訪，園區東區將延長開放時間，結合夜間散策市集，讓民眾能更悠閒地享受節慶氛圍。

今年最大的亮點之一，是《超級夜總會》首次在成美文化園登場。節目將由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，並有多位歌手輪番演出，帶來串燒勁歌與幽默互動，預計將把現場氣氛推向最高潮。主辦單位也規劃完善座位，平安宴認桌者及外地遊客有保留席次，其餘自由入場民眾也可享受舒適的觀賞空間，確保演出動線順暢、安全無虞。

中部年度文化盛事「謝平安家年華」將於 12 月 13 日、14 日在永靖街區與成美文化園兩大會場熱鬧登場。（記者陳雅芳攝）

晚間壓軸煙火將在夜空綻放，為永靖夜晚點上璀璨色彩。主辦單位表示，期待透過多元活動展現永靖文化生命力，邀請民眾以最熱鬧的方式迎接歲末，一同感受地方文化的溫度與魅力。