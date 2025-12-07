謝平安家年華 12/13開鑼

中部年度重要文化慶典「謝平安家年華」將於十二月十三、十四日以永靖街與成美文化園為兩大會場熱力登場。頂新和德文教基金會昨（七）日表示，今年活動內容再升級，除首度推出「擲筊迎福謝平安」，讓民眾近距離感受傳統信仰魅力，《超級夜總會》也將首次在成美文化園區登場，味全龍球星陳子豪等人與小龍女李多慧、張晴、口水也將在首日到場與民眾同樂。

深植永靖在地文化的謝平安由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園攜手打造豐富活動內容，除了經典的神尊遶境、千人搓湯圓、扮仙戲、散策市集與晚間煙火外，今年新增「擲筊迎福」，梅花平安宴桌數也將席開三三八桌再創歷年新高，盛況空前。

謝平安首日（十三日）活動最受矚目的亮點則是小龍女李多慧、張晴、口水與味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖登場，明星魅力從永靖街區延伸至成美文化園，使這場謝平安活動成為今年地方最受期待的歲末盛事。成美文化園同日下午也將在松緣會館舉辦小龍女手作刈包派對付費限額活動，民眾報名踴躍。當天除了東園區將延長開放，舉辦夜間散策市集，晚間也有重頭戲《超級夜總會》登場。