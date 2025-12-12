謝幸恩怨無端捲入追殺黃國昌案 北檢：依據證據、查明事實

台北地檢署。呂志明攝



中央社前記者謝幸恩因為黃國昌狗仔案遭到約談後，在臉書PO文質疑檢方查案有特定政治立場，漠視她身體狀況不適，並質疑「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」對此，台北地檢署表示：檢察官所提的問題，均與案情有關且為必須釐清之事項，並尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師也全程在場，均無異議。同時強調北檢偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

以下為北檢針對謝幸恩PO文的回應

有關媒體報導謝姓被告昨（11）日接受本署檢察官訊問後，在社群媒體貼文內容，因有誤導視聽之虞，特說明如下：

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

