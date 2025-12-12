謝幸恩捲狗仔案「訊後請回」 黃國昌竟嗆：查錯對象

即時中心／黃于庭報導

民眾黨主席黃國昌「豢養狗仔」爭議持續延燒，日前媒體踢爆，他疑透過曾任職於《中央社》的記者謝幸恩負責招募人力，對方還以筆名「蕭依依」撰寫獨家新聞。檢調昨（11）日首度以被告身分傳喚謝幸恩，經5個多小時複訊後無保請回。對此，黃國昌今（12）日竟回應稱，調查局國安站好像調查錯對象了。

針對謝幸恩遭傳喚無保請回，黃國昌稱，自己搞不太清楚，現在調查局用國安調查站在辦什麼案子，在維護國家安全還是政治偵防，「我再說一次，我們的調查局國安調查站在做什麼，是在維護國家安全，還是在做政治偵防？」

接著，黃國昌說，之前在內政委員會已經講過，如果是重要的部長，像是前經濟部長郭智輝與AIT吃飯，跑去偷拍的狗仔涉及國家安全，「調查局國安站好像調查錯對象了，是不是應該調查《鏡週刊》？還是現在檢察官跟調查員，聽著《鏡週刊》指揮辦案？」

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

黃國昌指稱，國家司法被這群人踐踏成這個樣子，「我再講一次，一個國家的司法被這群人踐踏成這樣子，」，檢調拿著《鏡週刊》在辦案，《鏡週刊》的狗仔拍郭智輝跟AIT吃飯毫無動作，「因為《鏡週刊》是他們上級單位，用國家安全站進行政治偵防，台灣的司法怎麼會墮落成這個樣子」。

接著，黃國昌話鋒一轉，竟又開始批評執政黨，宣稱無怪乎昨天前民眾黨主席柯文哲說，「民進黨政府跟總統賴清德，把司法當成政治工具，把國家搞得四分五裂，比前總統蔡英文還糟糕」。

