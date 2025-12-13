謝幸恩控檢追問政治關聯「追殺黃國昌值得傷害這麼多人？」 北檢4聲明反擊：勿恣意揣測
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
中央社遞狀控告前記者謝幸恩涉背信等罪，北檢周四以被告身分約談謝幸恩到案，訊後請回。謝幸恩隨後在社群表示，檢方一再追問政治關聯，她拒絕配合，並質問「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」對此，北檢昨（12）日晚間發4點聲明強調偵辦案件並無預設立場，「請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。」
民眾黨主席黃國昌日前遭媒體指控養狗仔，籌組跟監團隊偷拍不同立場的政治人物，其中中央社員工謝幸恩被點名替他召集人馬，並化名「蕭依依」在外兼職發稿等，於9月底辭去中央社職務，中央社隨後在10月初正式遞狀控告謝幸恩涉嫌背信等罪。台北地檢署周四首度以被告身分約談謝幸恩與另一名狗仔頭攝影記者林玉偉到案，2人訊後獲請回。
謝幸恩昨日傍晚在臉書發文，透露自己這段期間反覆生病，身心狀況一直不太好，「訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。」她指出，檢察官最後似乎得到了想要的方向，接著提出ㄧ些要求，但她拒絕了沒有配合，「因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。」
「我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。」謝幸恩表示，回家後幾乎整夜未眠，反覆問自己，「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」她並向當天在現場的媒體前輩們說謝謝，「你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。」也謝謝所有在外面等待許久的同業。
對此，台北地檢署昨日晚間發聲明指出，檢察官訊問的問題及要求，均與案情有關，且為必須釐清的事項，尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師也全程在場，均無異議。檢方並強調，偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」的客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。
台北地檢署聲明全文如下：
有關媒體報導謝姓被告昨（11）日接受本署檢察官訊問後，在社群媒體貼文內容，因有誤導視聽之虞，特說明如下：
一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。
二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。
三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。
四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。
