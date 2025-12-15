謝幸恩涉狗仔案遭北檢約談 黃國昌喊「心疼」：我聽了快爆炸

黃國昌今（15日）接受廣播專訪時為謝幸恩喊冤，強調聽了「快要爆炸了」，更是讓他「心疼的不得了」。（資料照／林煒凱攝）

《中央社》前記者謝幸恩捲入民眾黨主席黃國昌狗仔風暴，被告發違反《國安法》、《刑法》妨害秘密及背信等罪，近日遭北檢約談。黃國昌今（15日）接受廣播專訪時談及此事為其喊冤，強調聽了「快要爆炸了」，更是讓他「心疼的不得了」。

黃國昌被揭露透過謝幸恩組織狗仔集團、跟監政敵，謝更曾化名「蕭依依」在網路媒體兼差，為此謝遭告發多起罪嫌，近日遭檢調約談。

黃國昌今接受媒體人黃光芹《中午來開匯》廣播專訪時，坦言「謝幸恩讓他心疼的不得了。」黃國昌表示，檢調為了衝著他來，搞到謝幸恩被中央社開除還被告背信。

黃國昌質疑，難道中央社是可以讓黃國昌寫揭弊獨家的嗎？中央社敢登嗎？為什麼謝幸恩化名寫的獨家還要被中央社告背信？「我聽了整個快要爆炸了」。

黃國昌強調，所以前民眾黨主席柯文哲就告誡他不要再吹牛，因為不要低估民進黨無恥的程度，現在特定媒體在做的，不就與當初柯文哲的案子歷程一模一樣嗎？都是一邊偵辦，另一邊媒體就有片面消息可以報導。



