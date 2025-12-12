謝幸恩涉狗仔案遭約談吐苦水 北檢4聲明狠打臉

謝幸恩昨接受台北地檢署訊問。（鏡爆林煒凱攝）

針對前中央社記者謝幸恩昨接受台北地檢署訊問後，今天傍晚在社群媒體貼文內容，檢方認為有誤導視聽之虞，晚間發出新聞稿做出四點澄清，強調偵訊一開始即確認謝的精神狀況，也讓她充分休息，並尊重自由陳述意願，一切都視證據辦案，盼當事人及外界勿恣意揣測。

以下是北檢聲明全文如下：

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

廣告 廣告

二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

更多鏡週刊報導

中檢安居緝毒專案成果豐碩 2檢榮獲行政院頒獎表揚