謝幸恩稱「政治追殺黃國昌」！媒體人嗆：跟監偷拍喊冤無恥至極

捲入民眾黨主席黃國昌「跟監風暴」的《中央社》前記者謝幸恩，日前遭北檢約談，歷經逾5小時複訊後獲請回。謝幸恩昨（12）日透過聲明對外喊冤，強調自身未逾越法律界線，並質疑司法成為政治工具，意圖「追殺黃國昌」。對此，媒體人詹凌瑀今（13）日於臉書發文重砲回擊，直指黃國昌與謝幸恩展現出令人咋舌的雙重標準，痛批「跟監政敵還敢喊冤，無恥至極」。

詹凌瑀表示，通篇看完謝幸恩的聲明，實在讓人不知道該憤怒還是該失笑。一名曾任職國家通訊社的前記者，被質疑在政治人物指揮下，組織類狗仔團隊、長時間跟監特定政治對手，遭檢調約談後，竟仍能高調發聲，宣稱自己只是「正常工作」，甚至反控司法是政治追殺，詹凌瑀嘲諷，「謝小姐，請別侮辱新聞自由，更別侮辱大家的智商」。

接著，詹凌瑀更是反問，如果今天角色互換，有人毫無正當理由地長時間跟蹤謝幸恩本人或其家人，日夜掌握行蹤，拍攝生活細節，是否也能被輕描淡寫成「剛好遇到」或「沒有越線」？這樣的行為，社會真的能接受嗎？

此外，詹凌瑀也回憶，黃國昌的妻子高翔曾在孩子就讀學校的公開園遊會上，因穿著恐龍裝被拍攝，黃國昌便大動肝火，痛斥這是偷拍、騷擾家人。然而詹凌瑀質疑，當時明明是公開場合，卻被無限上綱；反觀黃國昌，自己涉嫌找謝幸恩組建狗仔隊，對陳時中、王義川、李俊俋等政治人物進行長時間跟拍，甚至還傳出潛入潘孟安住家停車場租用車位，只為了近距離偷拍、掌握對方行蹤。

她直言，這樣的行為若屬實，根本就是「只許自己放火，不許他人點燈」。痛斥他人拍攝公開畫面，如今卻被揭露涉嫌對政敵進行私領域跟監，所謂的正義標準完全因人而異，談起雙標，幾乎無人能出黃國昌其右。

詹凌瑀痛批，論雙標無人能出黃國昌其右。（圖／民視新聞資料照）

對於謝幸恩在聲明中將自己形容成「誤入叢林的小白兔」，詹凌瑀更是毫不留情地指出，這並非單純的新聞採訪工作，而是徹底淪為政治鬥爭的工具。當選擇配合特定政治人物，將鏡頭對準其政敵，進行具高度侵擾性的跟監時，就早已跨越媒體人的職業紅線，也可能踩進法律灰色地帶。

最後，詹凌瑀強調，謝幸恩至今仍將司法調查包裝成政治迫害，試圖替黃國昌護航，無疑是將自己推向更難堪的位置。她直言，這不是悲情戲碼，更不是政治追殺，而是社會與法律遲來的檢驗與制裁。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

