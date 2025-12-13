謝幸恩約談後大吐苦水控檢察官追問政治關聯... 北檢4聲明反擊：勿恣意揣測

民眾黨主席黃國昌日前遭爆，透過前《中央社》記者謝幸恩的人脈，組成「狗仔集團」跟監政敵。謝幸恩11日遭傳喚到案，並於昨（12日）於社群媒體發文稱自己「僅是個做工作的人，卻在這場無端的追逐中，被推向前線」。謝幸恩更大吐苦水，「訊問中，身體極度不適」。對此，台北地檢署發布4點聲明回應，強調偵訊一開始即確認其精神狀況，也讓她充分休息，並尊重自由陳述意願，「一切都視證據辦案，盼當事人及外界勿恣意揣測」。

謝幸恩昨日於臉書發文稱，這段期間身心狀況持續不佳、反覆生病，她11日在訊問的過程中，因為身體極度不適，數度提出休息及暫停訊問，直到最後檢察官似乎得到了想要的方向，接著便提出要求。謝幸恩說，聽完以後沒有配合，因為這些要求「與本案沒有任何關係」，她並未逾越法律的界線，檢方卻不斷追問政治關聯。

謝幸恩指控，回家以後幾乎整夜未眠，不曉得為何僅是個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中，被推向前線。謝幸恩提出質疑，「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

對此，北檢發布4點聲明，強調偵訊一開始即確認謝幸恩的精神狀況，也讓她充分休息，並尊重自由陳述意願，一切都視證據辦案，盼當事人及外界勿恣意揣測。

以下為北檢聲明全文：

一、 本案承辦檢察官於開始訊問謝姓被告前，即先詢問其精神狀況如何，是否可以接受訊問，經謝姓被告表示可以後，才開始訊問程序，故其身心狀況並無不適合訊問之情形。

二、 訊問過程中，謝姓被告數度請求如廁及2次要求暫停訊問與律師討論，檢察官均予准許，以照料謝姓被告身心需求，並充分保障其辯護依賴權。

三、 檢察官訊問謝姓被告之問題及要求，均與案情有關且為必須釐清之事項，過程尊重被告自由意志陳述及意願，其辯護律師亦全程在場，均無異議。

四、 本署偵辦案件並無預設立場，均秉持「依據證據、查明事實、勿枉勿縱」之客觀中立態度，請當事人及外界勿恣意揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

（圖片來源：三立新聞）

